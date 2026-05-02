После 9 Мая в Екатеринбурге собрали в семь раз меньше мусора, чем год назад

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Коммунальные службы завершили уборку Екатеринбурга после празднования Дня Победы. Как сообщили в мэрии города, улицы вымыли, промели, а собранный мусор вывезли на полигоны.В ночь на 10 мая с общественных пространств Екатеринбурга вывезли 13,8 тонны отходов. В мэрии отметили, что в этом году мусора после праздничных мероприятий оказалось значительно меньше, чем обычно. Для сравнения, в прошлом году после 9 Мая коммунальщики собрали 106 тонн отходов.В ночной уборке были задействованы 136 единиц техники и 141 дорожный рабочий. Днем 10 мая работы продолжились. На улицы города вывели более 130 единиц техники и почти 400 сотрудников дорожных служб.В департаменте благоустройства администрации Екатеринбурга также сообщили, что сильный ветер 9 мая повредил три дерева на общественных территориях. Упавшие ветви и стволы коммунальные службы распилили и вывезли.Мероприятие для возрастной категории 18+