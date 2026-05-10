В Свердловской области восстановили электроснабжение после шквалистого ветра

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Энергетики «Россети Урал» восстановили электроснабжение жителей Свердловской области после непогоды, сообщает компания. 9 мая в регионе из-за шквалистого ветра, мокрого снега и падения деревьев без света остались жители более чем 20 муниципалитетов.Для устранения последствий были усилены аварийные бригады и привлечена дополнительная техника. Всего в работах участвовали более 60 бригад, около 200 специалистов и почти 80 единиц спецтехники.К 04.00 основные восстановительные мероприятия завершили, при этом специалисты продолжают отрабатывать точечные обращения потребителей.В «Россети Урал» уточнили, что мониторинг ситуации продолжается в Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае. Если у вас нет электричества, вы можете сообщить об этом по телефону 8-800-220-0-220.Мероприятие для возрастной категории 18+