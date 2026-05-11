Екатеринбуржцы сообщают о ДТП с автобусом на Уктусе
Фото: «Уктус Екатеринбург»
В Екатеринбурге у дома на Щербакова, 37 столкнулись легковой автомобиль и автобус № 83. Фотографии с ДТП публикуют местные жители в канале «Уктус Екатеринбург».
«Инцидент Екатеринбург» пишет, ссылаясь на одну из пассажирок, что водитель во время движения отвлекался на телефон. По данным ресурса, в результате ДТП пострадал пожилой пассажир: он ударился, когда автобус резко затормозил. Пока неизвестно, есть ли другие пострадавшие.
На месте работают сотрудники ГИБДД и бригада реанимобиля.
