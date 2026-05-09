Возрастное ограничение 18+

В Свердловской области сократилась площадь действующих лесных пожаров

11.39 Воскресенье, 10 мая 2026
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В лесах Свердловской области продолжают тушить природные пожары. По данным ФБУ «Авиалесоохрана», сейчас на землях лесного фонда региона действует одно возгорание.

Как сообщили в ведомстве, по состоянию на 02.00 10 мая площадь пожара составляла 15 гектаров. Днем ранее в регионе фиксировали два лесных пожара общей площадью 19 гектаров.

Всего за прошедшие сутки в России зарегистрировали 38 лесных пожаров. Общая площадь возгораний достигла 6,9 тысячи гектаров, следует из данных ФБУ «Авиалесоохрана».

Основными причинами природных пожаров специалисты называют самовольные палы сухой травы, ландшафтные возгорания на землях сельхозназначения и нарушения правил пожарной безопасности в лесах со стороны граждан.


Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Дарья Суродина © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Свердловской области продолжают тушить два природных пожара
09 мая 2026
Поджог автомобилей и пожар с пострадавшей произошли в Свердловской области за сутки
03 мая 2026
Вокруг Екатеринбурга подготовят 50 километров полос для защиты от природных пожаров
08 мая 2026
Часть екатеринбургских парков уже обработана от клещей
06 мая 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Запретить нельзя развивать: строить полосы или ставить запрещающие знаки для электросамокатов?

Транспортный эксперт Алексей Кофман о злободневной проблеме Екатеринбурга
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
16:31 В Свердловской области восстановили электроснабжение после шквалистого ветра
16:19 МЧС сообщает о повторном предупреждении из-за сильного ветра в Свердловской области
15:23 В Екатеринбурге почти втрое вырос спрос на обучение турецкому языку
15:15 В Нижнем Тагиле полиция разыскивает 14-летнего школьника, ушедшего в школу и не вернувшегося
15:07 В Бисерти после пожара с шестью домами начата прокурорская проверка
14:53 После 9 Мая в Екатеринбурге собрали в семь раз меньше мусора, чем год назад
14:29 Заморозки и сильный ветер ожидаются в Свердловской области в ближайшие дни
13:34 В Бисерти пожар охватил семь жилых домов
11:39 В Свердловской области сократилась площадь действующих лесных пожаров
18:35 В Первоуральске приют для животных сообщил об обысках по делу о контрактах
16:56 В Нижнем Тагиле игрушечный удав стал причиной аварийных работ
16:41 В Верхней Пышме День Победы отметили шествием военной техники и открытием комплекса «Город трудовой доблести»
15:42 В Свердловской области 10 мая ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с
14:26 Парад Победы прошёл в Екатеринбурге
12:54 В Кировграде впервые показали военную технику времён Великой Отечественной войны
12:52 В Свердловской области из-за похолодания ухудшатся условия на трассах
11:49 В Свердловской области за месяц поступило 127 заявок о пропавших людях
11:36 В Свердловской области продолжают тушить два природных пожара
23:38 В арамильском Парке сказов пройдёт чемпионат игр народов России
21:20 Культовый боевик 90-х покажут в Ельцин-центре на большом экране
20:28 Над объектами СвЖД прозвучит «Гудок Победы»
19:29 Вкусный гастробаттл готовят в екатеринбургском Доме Качки
16:11 Жительницу Екатеринбурга обвинили в получении пенсии умершего отца
16:01 В Авито Авто рассказали, как ИИ используется при покупке и продаже автомобилей
14:12 Россельхознадзор пригрозил судом бывшей компании Боброва-Бикова из-за заросших сельхозземель
14:07 Первые опрессовки в Екатеринбурге планируют проводить без отключения горячей воды
Все новости Свердловской области
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
Все новости России и мира
16:31 В Свердловской области восстановили электроснабжение после шквалистого ветра
16:19 МЧС сообщает о повторном предупреждении из-за сильного ветра в Свердловской области
15:23 В Екатеринбурге почти втрое вырос спрос на обучение турецкому языку
15:15 В Нижнем Тагиле полиция разыскивает 14-летнего школьника, ушедшего в школу и не вернувшегося
15:07 В Бисерти после пожара с шестью домами начата прокурорская проверка
14:53 После 9 Мая в Екатеринбурге собрали в семь раз меньше мусора, чем год назад
14:29 Заморозки и сильный ветер ожидаются в Свердловской области в ближайшие дни
13:34 В Бисерти пожар охватил семь жилых домов
11:39 В Свердловской области сократилась площадь действующих лесных пожаров
18:35 В Первоуральске приют для животных сообщил об обысках по делу о контрактах
16:56 В Нижнем Тагиле игрушечный удав стал причиной аварийных работ
16:41 В Верхней Пышме День Победы отметили шествием военной техники и открытием комплекса «Город трудовой доблести»
15:42 В Свердловской области 10 мая ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с
14:26 Парад Победы прошёл в Екатеринбурге
12:54 В Кировграде впервые показали военную технику времён Великой Отечественной войны
12:52 В Свердловской области из-за похолодания ухудшатся условия на трассах
11:49 В Свердловской области за месяц поступило 127 заявок о пропавших людях
11:36 В Свердловской области продолжают тушить два природных пожара
23:38 В арамильском Парке сказов пройдёт чемпионат игр народов России
21:20 Культовый боевик 90-х покажут в Ельцин-центре на большом экране
20:28 Над объектами СвЖД прозвучит «Гудок Победы»
19:29 Вкусный гастробаттл готовят в екатеринбургском Доме Качки
16:11 Жительницу Екатеринбурга обвинили в получении пенсии умершего отца
16:01 В Авито Авто рассказали, как ИИ используется при покупке и продаже автомобилей
14:12 Россельхознадзор пригрозил судом бывшей компании Боброва-Бикова из-за заросших сельхозземель
14:07 Первые опрессовки в Екатеринбурге планируют проводить без отключения горячей воды
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK