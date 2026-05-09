В Свердловской области сократилась площадь действующих лесных пожаров

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В лесах Свердловской области продолжают тушить природные пожары. По данным ФБУ «Авиалесоохрана», сейчас на землях лесного фонда региона действует одно возгорание.Как сообщили в ведомстве, по состоянию на 02.00 10 мая площадь пожара составляла 15 гектаров. Днем ранее в регионе фиксировали два лесных пожара общей площадью 19 гектаров.Всего за прошедшие сутки в России зарегистрировали 38 лесных пожаров. Общая площадь возгораний достигла 6,9 тысячи гектаров, следует из данных ФБУ «Авиалесоохрана».Основными причинами природных пожаров специалисты называют самовольные палы сухой травы, ландшафтные возгорания на землях сельхозназначения и нарушения правил пожарной безопасности в лесах со стороны граждан.Мероприятие для возрастной категории 18+