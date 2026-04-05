Уральские волонтёры спасли цыплёнка, который оказался один в заснеженном лесу

Майя (записала Аля Трынова) © Вечерние ведомости

«Миру мур, котики! Свежие новости, которые я для вас собрала, — просто космос! Начнём как раз с тех, кто к космосу ближе всех, с птичек.Уральским волонтёрам в последнее время везёт на пернатых. Точнее, птицам, попавшим в беду, везёт встретить волонтёров. Ушастая сова, сыч, сорока и даже цыплёнок, непонятным образом очутившийся в лесу — все нашли приключения на свои пернатости, но в итоге оказались в заботливых руках. Так, вв переделку попала ушастая сова. Кс-кстати, специалисты говорят, что ушастые совы в последнее время неплохо приспосабливаются к городской среде и обустраивают жилище в лесопарках. Но, очевидно, это сильно не устраивает их соседей, городских ворон, у которых тоже есть виды на жительство. Вот они как раз и попытались выселить сову с территории. Неизвестно, чем закончилось бы это противостояние, если бы не горожане, которые отогнали ворон и защитили сову. Они отвезли пострадавшую птицу в клинику, там ей назначили лечение и передали в центр реабилитации “Особый питомец”. “Благодарим неравнодушных горожан за помощь дикой птице. Желаем сове выздоровления и возвращения в природу”, — пишут ветврачи на странице в ВК.А в этом же центре “Особый питомец”, о котором хорошо знают наши читатели, на днях оказался ещё один совиный пациент — мохноногий сыч. “Если кратко, то диагноз звучит примерно так — ушиб всего сыча. Лечимся и верим”, — пишут на странице центра. Правда, что именно приключилось с мохноногим, там не уточнили. Но, пожалуй, самая загадочная история произошла с другим пернатым постояльцем.Крохотного цыплёнка, которого легко перепутать с аномально ранним одуванчиком, обнаружили в заснеженном уральском лесу. “Кого можно найти в конце марта в лесу на снегу? Нет, это не подснежник. Малыш приехал с сильным переохлаждением,ослабленный. Сейчас уже восстановился, активно растет. Почти «орель». Каким образом он попал в лес, так и осталось тайной”, — рассказали сотрудники центра. В комментариях к посту появились две версии либо цыплёнка выронил хищник, либо цыплёнок… самостоятельно сбежал с фабрики! Надо полагать, на цыпочках.Ещё одной птичьей историей поделились волонтёры центра “ЗооСпас Екатеринбург”. Им удалось спасти сороку, которая застряла на дереве. На месте выяснилось, что птица запуталась, её держала обмотанная вокруг лапки леска. “…Когда я вспугнул её — она дёрнулась и тут же повисла за лапу вниз головой, а потом сумела снова взобраться на ветку”, — рассказал волонтёр. Вместе с пожилым человеком из соседнего дома им удалось благополучно освободить птицу. “На земле мы с ним разглядели сороку и увидели у неё на лапе моток тонкой как волос, но очень прочной лески, которая другим концом спуталась с веткой. Всё это мы методично состригли ножницами. Наступил самый ответственный момент. Мы опустили сороку на землю. Сможет ли она полететь? Какая же была радость, когда сорока сделала несколько шажков, а потом взлетела и наконец скрылась из вида!”, — добавил спасатель.А теперь — к моим любимым котикам. Вна днях рассказали о первом в городе “судейском коте”. Пушистый рыжий сотрудник появился в Кировском районном суде. Как уточнили в пресс-службе, сотрудник внештатный. Его заметили у ворот суда с наступлением оттепели. И затем он стал регулярно приходить. Причем, как говорят в суде, “строго в рабочие часы”. Судя по всему, кот приходит туда не только как слушатель, но и как кушатель, а усов, лап и хвоста оказывается вполне достаточно, чтобы приставы пустили его внутрь. “Маршрут кота начинается с поста судебных приставов, после чего он располагается на столе, чтобы быть замеченным сотрудниками и судьями. Если внимание к нему не проявляют, кот самостоятельно заходит в кабинеты секретарей и помощников судей”, — пишет пресс-служба, добавив, что в суде котика кормят и гладят, после чего он уходит по другим кошачьим делам. Кс-кстати, коллеги тут интересуются, есть ли у кота доступ на закрытые от прессы заседания (если что, я бы могла с ним договориться — у меня ведь тоже мохнатая лапа). Да, а имя рыжику дали соответствующее — Иск. Видимо, теперь он, в отличие от обычных котов, должен откликаться на иск-иск-иск. Но есть в этой истории один момент, который меня смущает. Кот, как говорят в суде, появился у ворот с колокольчиком на шее. Стало быть, кто-то этот колокольчик повесил? То есть, Иск может быть вовсе и не Иск, а чей-то домашний Барсик, например? Считаю, нужно провести расследование. Получается, что потерявшийся беспризорный Иск гуляет по судейским кабинетам. А если он будет принят кем-то к рассмотрению, его завернут в какое-нибудь дело и на какой-нибудь стадии вообще вернут прокурору? Прошу хозяина Иска, если он имеется, отреагировать на ситуацию. С другой стороны, если добрый котик теперь будет жить в суде, это должно самым лучшим образом повлиять на российское правосудие, я в этом убеждена.И ещё одна добрая новость про котика. Кс-кстати, именно Барсика. На неделе получила продолжение история 11-летнего кота, которого оставили в московском аэропорту. Это случилось ещё в декабре. Тогда, по данным столичных изданий, Барсика обнаружили в переноске и с документами. Сотрудники аэропорта выяснили, что у кота оказался неполный комплект документов для перелёта заграницу. И пожилая хозяйка улетела без него… Пишут, что она пыталась связаться со своими знакомыми, но никто не смог приехать и забрать к себе кота. В итоге Барсика взяла на передержку сотрудница аэропорта. Она звонила уехавшим хозяевам по телефону, который был указан в документах, но там объяснили, что забрать кота не смогут… И такое бывает, котики, да… И вот на днях Барсику нашли новый дом. Коллеги пишут, что он теперь живёт в хорошей любящей семье, где есть ещё два рыжих кота. А я лишний раз напомню, что мы в ответе за тех, кого приручили.Ещё одна душепищательная история произошла на днях в, где пожилой охотничий пёс остался один на острове! Волонтёры предполагают, что собаку могли оставить на островке посреди реки намеренно… Но также есть вероятность, что он перебрался на остров ещё по льду, а потом, после таяния, не смог выбраться на берег. Местные рыбаки говорят, что видели пса около двух недель. Пост о нём появился в пабликах, и на помощь сразу отправились волонтёры псковского приюта. Они договорились с лодочником и забрали пса, который, судя по кадрам спасения, был невероятно рад и с нетерпением ждал лодку, бегая вдоль кромки воды. И, конечно, очень проголодался. “Со следами ошейника. Очень сильно истощен. Добрый. Скорее всего, плохо слышит”, — пишут на странице приюта. Они забрали пса к себе и назвали его Робинзон. “По домашнему — Роби. Робику так понравилось спать на мягких матрасах,что он иногда пропускает «а покушать?»”, — написали волонтёры, добавив, что обещают ему самое лучшее обслуживание и “достойную старость”.И к важным международным новостям. Мэры городов ввстали на защиту ежей. Они призвали ввести ночной запрет на использование роботизированных газонокосилок по всей стране. Как пишет The Guardian, недавние исследования показали, что лезвия такой техники представляют угрозу для ежей и других мелких ночных животных, которых все чаще можно встретить в городской среде. “Города стали альтернативными местами обитания для многих млекопитающих, поскольку застройка и интенсивное сельское хозяйство вторгаются в их естественную среду обитания”, — говорят эксперты издания. А для ёжиков автоматические газонокосилки представляют особую опасность: зверьки, как известно, при виде угрозы сворачиваются в клубок, и датчики робототехники не могут их обнаружить. Петиции о запрете на использование по ночам такой техники собирают тысячи подписей, а некоторые города уже ввели запрет (в том числе Кёльн, Лейпциг и Мюнхен). Сейчас власти немецких городов призывают к общенациональному запрету. Ёжики, кстати, там под особой охраной. В последнее время их численность сильно сократилась. “Согласно немецкому законодательству, ежи находятся под защитой, и их отлов, причинение вреда или убийство караются штрафами в размере до 65 000 евро (57 000 фунтов стерлингов)”, — добавили авторы. Что ж, котики, давайте беречь друг друга. И по ночам, и круглосуточно, и в любое время года. Добрых новостей на новой неделе. Ваша Майя, чау-мяу».Мероприятие для возрастной категории 18+