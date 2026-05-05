Возрастное ограничение 18+
В Первоуральске приют для животных сообщил об обысках по делу о контрактах
Фото: Приют для бездомных животных г. Первоуральск | vk.com/pervo_priut
Приют для животных в Первоуральске сообщил о проведении обысков и следственных действий в рамках уголовного дела, связанного с контрактами на отлов и стерилизацию бездомных собак в Невьянске. Информация об этом появилась в соцсетях организации.
По словам представителей приюта, 28 апреля сотрудники Следственного отдела изъяли документацию, оргтехнику, печати и электронно-цифровую подпись. В организации уточнили, что в 2024 и 2025 годах работали по муниципальному контракту в Невьянске и, как утверждается, выполнили все предусмотренные работы в срок. Акты, по данным приюта, были подписаны.
В публикации также говорится, что из-за изъятия техники сотрудники временно не могут подготовить отчётность по нескольким контрактам. В приюте опасаются возможных штрафов и задержек выплат.
Представители приюта попросили жителей поддержать организацию финансово, а также направить письма поддержки. Подробности о помощи опубликованы в соцсетях приюта.
Мероприятие для возрастной категории 18+
По словам представителей приюта, 28 апреля сотрудники Следственного отдела изъяли документацию, оргтехнику, печати и электронно-цифровую подпись. В организации уточнили, что в 2024 и 2025 годах работали по муниципальному контракту в Невьянске и, как утверждается, выполнили все предусмотренные работы в срок. Акты, по данным приюта, были подписаны.
В публикации также говорится, что из-за изъятия техники сотрудники временно не могут подготовить отчётность по нескольким контрактам. В приюте опасаются возможных штрафов и задержек выплат.
Мы со своей стороны всегда старались быстро реагировать на заявки о бездомных собаках. В Невьянске ситуация с бездомными животными складывалась благополучно, мы всегда работали в тесной связке с местными волонтёрами,
— написали представители приюта в своих соцсетях
Представители приюта попросили жителей поддержать организацию финансово, а также направить письма поддержки. Подробности о помощи опубликованы в соцсетях приюта.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию