Спасатели помогли хозяйке, которую 20 котов заперли на балконе

Майя (записала Аля Трынова) © Вечерние ведомости

«Миру мур, котики. У силовиков есть такое понятие — особый режим КТО, или режим контртеррористической операции. Я считаю, что пора вводить режим КОТ, потому что для борьбы с хвостатыми преступниками порой требуются соответствующие меры.Особо опасная организованная группа котов была обнаружена на этой неделе в Подмосковье. Причем, домашних, что подчеркивает коварство этой банды. Два десятка котобандитов проживают в квартире сердобольной старушки, очевидно, пользуясь безграничным доверием и различными благами благоустроенной квартиры. В один прекрасный день они выселили пожилую хозяйку на балкон и… закрыли. Подробности в своем телеграм-канале рассказали московские спасатели. “В селе Узуново округа Серебряные Пруды компания хвостатых-полосатых провернула невероятную «аферу» с квартирой. 20 домашних кошек обманным путём заперли свою 90-летнюю хозяйку на балконе. Женщина не смогла попасть в собственное жильё и стала звать на помощь. Крики услышали соседи и сразу вызвали спасателей. Специалисты ПСЧ-332 Мособлпожспас оценили обстановку и решили не вскрывать входную дверь. С помощью трёхколенной лестницы один из спасателей поднялся на балкон, расположенный на 3-м этаже, открыл дверь и впустил пенсионерку домой”, — пишут спасатели. Они добавили, что с пожилой хозяйкой всё в порядке, тем временем “пушистые злоумышленники раскаялись в поступке и радостно встретили кормилицу”. А я абсолютно уверена, что спасатели провалили их коверный, то есть коварный план, правда, какой именно — мы так и не узнаем. И напомню, что подобное уже случалось. Прошлой весной в Биробиджане кот в одиночку справился с похожей аферой — он запер на балконе двух своих хозяек. Женщины целый час звали на помощь с балкона четвертого этажа. Экстренные службы вызвали соседи. Прибывшим спасателям пришлось ломать входную дверь, чтобы попасть внутрь квартиры. Интересно, что, провожая спасателей, спасённые снова вышли на балкон, но на всякий случай прихватив с собой кота. «Вслед уезжающим сотрудникам МЧС России с того самого балкона махали в благодарность все: обе хозяйки и пушистый кот-ловкач», — рассказывали в ведомстве.А меня в последнее время упрекают за то, что я слишком много внимания уделяю котикам, забывая про остальных. Исправляюсь, котики. Срочные новости из уральского центра реабилитации животных “Особый питомец”. Там окончательно проснулся ёж. Почему окончательно — потому что в январе он уже сделал попытку проснуться, чем удивил всех вокруг, ведь ежам в это время положено крепко спать. Специалисты предположили, что колючего товарища разбудили и ввели в заблуждение январские погодные качели. Его нашли в лесу, осмотрели и уложили обратно баиньки, но уже под присмотром сотрудников центра. “Вот и проснулся полностью наш январский бродяга. Мы даже немного завидуем ежам. Это ведь прекрасно — завалиться спать осенью и проснуться уже весной, когда тепло и сухо. Солнышко светит. И ты выспавшийся и полный сил”, — пишут в группе центра спасения. Сейчас ёжик освежит свои навыки добычи природной еды и будет готовиться к выпуску домой, в лес.И снова не про котиков. Жители Брянска развернули целую операцию в сети, чтобы спасти попавшего в беду пса породы келпи — он оказался на отколовшейся льдине! Фото появилось в местных пабликах, параллельно выяснилось, что хозяин также через паблики ищет потерявшегося пса по имени Рич. Сообщалось, что он сбежал с дачи. Благодаря неравнодушным жителям удалось определить местоположение собаки. К тому моменту выяснилось, что Рича спасли вовремя подоспевшие сотрудники Рыбнадзора — они сняли собаку с льдины и выпустили на берег. И через сутки произошла долгожданная встреча с хозяином, он написал в паблике, что Рич найден, здоров и, счастливый, едет домой. Вот так несколько фотографий очевидцев, репосты и внимание к чужой беде помогли спасти жизнь беглеца и воссоединили с семьёй.И опять не про котиков в международной повестке. Дерзкий побег из зоопарка совершили две капибары. Это произошло ещё в середине марта в графстве Гэмпшир на юге Великобритании. В местный зоопарк из соседнего графства привезли двух сестёр — капибар Танго и Самбу. И уже на следующий день обе сбежали. Танго удалось оперативно обнаружить и доставить на место, а вот Самбу ищут до сих пор! Как пишут британские газеты, в поисках сейчас задействованы тепловые дроны и специально обученные (на поиски капибар?) собаки. Сообщается, что Самбу недавно видели около реки. В апреле там начинается сезон рыбалки, поэтому шансы на то, что беглянку найдут, повышаются. В зоопарке говорят, что похожий случай был около 30 лет назад — тогда двум капибарам удалось сбежать из вольера, обе были найдены у той же реки через два месяца. А я добавлю, что на этой неделе из зоопарка в Китае сбежала капибара по имени Мэн-Мэн. Тем, кто ее найдет, обещано солидное вознаграждение в $1400 и пожизненное бесплатное посещение зоопарка, сообщают местные издания. Мэн-Мэн удалось улизнуть в тот момент, когда сотрудник принес свежее сено и открыл вольер. Что ж, котики, похоже, капибары претендуют на звание самых свободолюбивых жителей зоопарков, судя по последним новостям.И напоследок — о том, как любовь к животным спасёт мир. На этой неделе мировые СМИ облетели кадры из Северной Кореи — лидер КНДР Ким Чен Ын обнимает щенка. Вместе со своей женой и дочерью они посетили зоомагазин и другие объекты в новом районе Пхеньяна. Также на снимки попали котики и улыбающиеся сопровождающие инспекции. Подчёркнуто миролюбивый посыл этих кадров оценили обозреватели многих изданий. Особенно заметен контраст с недавней серией фото, на которых северокорейский лидер и его дочь посещают военные объекты — катаются на танке, запускают крылатые ракеты и наблюдают за испытанием новейшего вооружения…Что тут добавить, мои дорогие. Кажется, только котики и спасут этот мир. Котики, щенки, любовь к ближнему и здравый смысл. Только на это вся надежда.Берегите друг друга. Добрых новостей на новой неделе.Ваша Майя, чау-мяу».Мероприятие для возрастной категории 18+