В Кировграде впервые показали военную технику времён Великой Отечественной войны

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Кировграде 9 мая впервые по центральной улице прошла колонна исторической техники времён Великой Отечественной войны. Машины для праздничного шествия предоставил Музейный комплекс в Верхней Пышме.Празднование Дня Победы началось утром на предзаводской площади филиала «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь», где открылся «Привал Победы». Для жителей выступили артисты ДК «Металлург», а сотрудники заводской столовой организовали полевую кухню с кашей и горячим чаем.Позже в сквере у монумента воинам-металлургам и труженикам тыла прошла «Акция памяти». В ней приняли участие руководители предприятия, представители ветеранов, профсоюза и молодёжной организации.Директор по персоналу и общим вопросам АО «Уралэлектромедь» Дмитрий Галенковский напомнил, что в годы войны на фронт ушли 2214 работников Кировградского медьзавода, более половины из них погибли или пропали без вести. Предприятие в годы ВОВ выпускало не только медь, но и продукцию для авиационной, танковой и оборонной промышленности.Главным событием дня стало шествие военной техники. В колонне прошли лёгкий танк Т-40, бронеавтомобили БА-20 и БА-6, самоходная установка СУ-76М и автомобиль Dodge WC-51. Управляли техникой водители автотранспортного цеха ППМ, прошедшие специальную подготовку.После парада техника осталась на специальной площадке, где жители смогли сфотографироваться с историческими машинами. Завершилась праздничная программа традиционной легкоатлетической «Эстафетой мира». Мероприятие для возрастной категории 18+