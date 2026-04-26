Кот случайно спас хозяйку, которая перевела мошенникам больше 2 миллионов рублей
…И другие добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции
Фото: Вечерние ведомости
«Миру мур, котики. Нет, не так. Мир, труд, Майя! День труда я проспала, как и положено всем, у кого лапки. Кс-кстати, о солидарности. На днях моя коллега возила своего мейнкуна к ветеринару — поднял на уши всю клинику! Врач пытался измерить ему температуру, и это была так себе затея… Всем досталось. Зато местный кот, который живёт в клинике и по-хозяйски бродит по кабинетам, первым бросился на помощь к своему котоварищу! Дверь, правда, была заперта, а так бы он там всем показал, как маленьких обижать! Даже если они в три раза больше самого защитника.
И раз уж мы про эти страшные ветклиники, вот история из Екотеринбурга, по которой можно снимать индийское кино. Врачи перепутали кота и кошку, очень (очень!) похожих друг на друга. И по ошибке отдали кота чужим хозяевам, рассказывали на днях коллеги из Е1. Изначально и котика, и кошечку привезли на плановые операции. Когда за котом приехали его хозяева, они сразу поняли, что это не он. И вместе с врачами начали разбираться. Тут и выяснилось, что кот уже уехал “домой”, а люди, его забравшие, подмены не заметили (и, как пишут, дозвониться до них было невозможно). Кошечка же осталась в клинике. В общем, после того, как на историю обратили внимание СМИ и к поискам подключились врачи, хозяева откликнулись. Хвостатых пациентов, к счастью, вернули по домам. По законам жанра, они вполне могут оказаться братом и сестрой, так что, возможно, это только начало истории.
Ещё одна история про путаницу с хвостами приключилась в том же Екотеринбурге. В начале апреля волонтёры спасли рыженькую кошечку, ее сняли с дерева. Киса оказалась послушной и ухоженной. Хозяев найти сразу не удалось, её взяли на временную передержку. А на днях выяснилось, что спасённая кошечка — это кастрированный кот. И зовут его Персик. Всё это время хозяева пытались его найти и прочесывали местность. Потом они опубликовали объявление, и благодаря соцсетям и вниманию неравнодушных людей хозяева узнали, что их рыжик находится у волонтёров “ЗооСпаса”. И в тот же вечер Персика доставили домой. Считаю, теперь он может писать книгу “Как я был кошкой”. С перспективой на гендерное исследование о том, есть ли разница в отношении хозяев к кошкам и котам, я бы почитала.
И ещё одна история с подменой, скажем так, понятий произошла опять же в Екотеринбурге. Волонтёры спасли кошку, которая сутки просидела на дереве на улице Предельной. Вероятно, она пряталась от собак на пустыре. Кису сняли и взяли на передержку. У волонтёров она благодарно поужинала, легла спать, а на следующий день… Родила трёх котят! “Население передержки вот таким коварным путём выросло вместо одного хвоста сразу на четыре!”, — пишут ничего не подозревавшие волонтёры, у которых теперь добавилось забот. Кс-кстати, они давно заметили, что уличные коты уже отработали технологию “как найти дом через дерево” (главное, чтобы добрые спасатели попались, которые не оставят на улице). Но вот с таким способом пристроить ещё и котят они ещё не сталкивались. “…Это когда едут родить за рубеж, чтобы обеспечить потомству гражданство какой-нибудь хорошей страны”, — добавили волонтёры. А ещё кошки отлично понимают, что чужих детей не бывает. На днях соцсети Беларуси облетела история о том, как кошечка по имени Ляля стала приемной мамой для 90 цыплят! В этом году у Ляли нет котят, и она взяла под крыло этих пушистых подопечных. СМИ пишут, что она не отходит от птенцов и охраняет их от чужаков. Соседскому коту, который пытался утащить цыплёнка, знатно досталось. А ещё пишут, что несколько лет назад Ляля выхаживала своих котят, а вместе с ними и приёмного гусёнка. Могу предположить, что в семье его считали гадким котёнком. Пока не вырос.
Пожалуй, самая нервотрепательная история, которая чуть не обернулась трагедией, произошла на этой неделе в Свердловской области недалеко от посёлка Октябрьский. Неравнодушным людям, машинисту поезда и вовремя подоспевшим волонтёрам удалось спасти собаку, которая оказалась… привязана цепью на железнодорожных путях. Собаку на мосту, где ездят грузовые составы, заметил проезжавший мимо мужчина, он связался со спасателями и указал точное место на карте. Спасатели в экстренном порядке выехали на место. Там они увидели, что один грузовой состав уже остановился недалеко от собаки. “…Навстречу бежит машинист, чтобы скорее отвязать. Но в эту же минуту слышится и выходит на горизонт второй поезд! Едет в нашу сторону, по нашей полосе, где привязана собака <...> Поезд применил экстренное торможение, всё вокруг окутало облаком пыли — ничего не видно, собаку не слышно, бежим дальше! Живая!”, — описывают события спасатели отряда ”ЗооПатруль”. При виде поезда собака вжалась в землю, что ее и спасло. Как она оказалась на путях и сколько времени провела здесь, прикованная, неизвестно. Машинист уверен, что собака не могла зацепиться сама. Он говорит, что цепь была привязана вокруг опоры… И я даже не знаю, как это комментировать, котики. Сейчас с собакой всё хорошо. “Белого окраса с рыжей «шапочкой» на голове, крупная — кг 40, возраст примерно 2-3 года, очень добрая и терпеливая, дала себя полностью осмотреть без агрессии и недовольства. На шее очень широкий и тугой ошейник…”, — пишут спасатели. На ошейнике — толстая двухметровая цепь с карабинами… Волонтёры позаботились о собаке, организовали ветпомощь и сейчас ищут для нее доброго хозяина.
Неравнодушные люди сообща способны на самые великие дела. На этой неделе мировые СМИ облетела история о том, как десятки волонтёров, бизнесмены, чиновники спасали горбатого кита. Он застрял на мелководье у берегов Германии и провёл там несколько недель. Биологи давали неутешительные прогнозы для 12-метрового гиганта, потерявшего навигацию. Кита, которого в СМИ назвали Тимми, обнаружили на мели ещё 23 марта. Чтобы кит мог уплыть в открытое море, волонтёры прокапывали каналы с помощью экскаваторов. Во время прилива это давало киту возможность передвигаться. Но даже если Тимми удавалось уплыть с мелководья, его вскоре вновь прибивало к берегу. В субботу, 2 мая, спасатели предприняли пятую попытку — самую сложную. Дорогостоящую спасательную операцию оплатили два немецких миллионера, пишет The New York Times. Кита весом в 11 тонн удалось заманить на баржу, заполненную водой (причем, ее длина — половина футбольного поля!). После этого баржу отбуксировали к Северному морю, и там кит смог уплыть на свободу. Сейчас специалисты отслеживают его местонахождение. Тимми должен начать самостоятельно охотиться после долгого заточения на мелководье. Биологи осторожны в прогнозах, но надеются, что кит вернётся в океан и там сможет полностью восстановиться.
И напоследок — криминальная хроника. Кот спас жительницу Курска от мошенников, сам того не зная. Историю, местами поразительную, рассказали в региональном МяуВД. В ловушку мошенников угодила 53-летняя сотрудница школы. Если коротко описать череду звонков, то дело было так: якобы проверка счётчиков, “продиктуйте номер очереди из смс”, якобы взлом госуслуг, перевод денег на “безопасный счёт”, угрозы уголовным делом, “вам нужно продать машину, потом мы вам ее вернём” и вот это вот всё. Почему-то у женщины ни на одном из этапов не возникло вопросов, в итоге она порционно перевела мошенникам более 2,3 млн рублей. А мошенники решили, что нашли подходящую жертву, и продолжили: женщине поручили “спасти” некую пенсионерку из Волгограда “от действий других аферистов”. И для этого она даже купила билет за 12 тысяч рублей и уже собралась в путешествие… Но! “Поскольку у женщины есть кот, которого не с кем было оставить, она отправилась к брату, чтобы попросить присмотреть за питомцем. Родственник понял, что сестра попала в ловушку мошенников, и немедленно отвёз её в полицию”, — добавили в МяуВД.
Что ж, котики, мораль такова: сохраняйте критическое мышление, берегитесь мошенников и берегите котиков. То есть — друг друга. Добрых новостей нам всем на новой неделе и здравого смысла.
Ваша Майя, чау-мяу».
