Парад Победы прошёл в Екатеринбурге





— заявил Денис Паслер 2026-й объявлен Президентом Владимиром Владимировичем Путиным Годом единства народов России. Мы едины перед лицом опасности. Мы вместе за правду, за страну, за Победу,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Парад, посвящённый 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошёл сегодня на площади 1905 года в Екатеринбурге. Как сообщили в мэрия Екатеринбурга, в шествии приняли участие более 1,6 тысячи человек.По площади строем прошли военнослужащие, сотрудники силовых ведомств, курсанты и воспитанники Екатеринбургского суворовского военного училища. В параде участвовали представители различных родов войск, в том числе мотострелковых, воздушно-космических и подразделений радиационной, химической и биологической защиты.После прохождения пеших колонн по центру города проехала военная техника. Среди машин были танк Т-34, установка «Катюша» и другие образцы ретротехники. Завершился парад исполнением песни «Победа» оркестром Центрального военного округа.На трибунах присутствовали более 3 тысяч зрителей, в том числе ветераны и труженики тыла. Во время церемонии к участникам и гостям мероприятия обратились полпред президента в УрФО Артем Жога и губернатор Свердловской области Денис Паслер.В предыдущие годы парад в Екатеринбурге был более масштабным по числу участников и техники. В 2025 году в нём участвовали более 2 тысяч человек и 94 единицы техники, а в 2024 году по площади 1905 года прошли свыше 2 тысяч человек и 45 единиц военной техники. Мероприятие для возрастной категории 18+