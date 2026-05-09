Возрастное ограничение 18+

Парад Победы прошёл в Екатеринбурге

14.26 Суббота, 9 мая 2026
Фото: Алсу Султанова, Алина Шешеня
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Парад, посвящённый 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошёл сегодня на площади 1905 года в Екатеринбурге. Как сообщили в мэрия Екатеринбурга, в шествии приняли участие более 1,6 тысячи человек.

По площади строем прошли военнослужащие, сотрудники силовых ведомств, курсанты и воспитанники Екатеринбургского суворовского военного училища. В параде участвовали представители различных родов войск, в том числе мотострелковых, воздушно-космических и подразделений радиационной, химической и биологической защиты.

После прохождения пеших колонн по центру города проехала военная техника. Среди машин были танк Т-34, установка «Катюша» и другие образцы ретротехники. Завершился парад исполнением песни «Победа» оркестром Центрального военного округа.

На трибунах присутствовали более 3 тысяч зрителей, в том числе ветераны и труженики тыла. Во время церемонии к участникам и гостям мероприятия обратились полпред президента в УрФО Артем Жога и губернатор Свердловской области Денис Паслер.

2026-й объявлен Президентом Владимиром Владимировичем Путиным Годом единства народов России. Мы едины перед лицом опасности. Мы вместе за правду, за страну, за Победу,

— заявил Денис Паслер


В предыдущие годы парад в Екатеринбурге был более масштабным по числу участников и техники. В 2025 году в нём участвовали более 2 тысяч человек и 94 единицы техники, а в 2024 году по площади 1905 года прошли свыше 2 тысяч человек и 45 единиц военной техники.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Дарья Суродина © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Кировграде впервые показали военную технику времён Великой Отечественной войны
09 мая 2026
«Эшелон Победы» прибудет в Екатеринбург 4 мая
03 мая 2026
Фильмы Свердловской киностудии о войне бесплатно покажут в Екатеринбурге
06 мая 2026
Парк Маяковского станет одной из самых насыщенных мероприятиями площадок в День Победы
05 мая 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Запретить нельзя развивать: строить полосы или ставить запрещающие знаки для электросамокатов?

Транспортный эксперт Алексей Кофман о злободневной проблеме Екатеринбурга
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
15:42 В Свердловской области 10 мая ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с
14:26 Парад Победы прошёл в Екатеринбурге
12:54 В Кировграде впервые показали военную технику времён Великой Отечественной войны
12:52 В Свердловской области из-за похолодания ухудшатся условия на трассах
11:49 В Свердловской области за месяц поступило 127 заявок о пропавших людях
11:36 В Свердловской области продолжают тушить два природных пожара
23:38 В арамильском Парке сказов пройдёт чемпионат игр народов России
21:20 Культовый боевик 90-х покажут в Ельцин-центре на большом экране
20:28 Над объектами СвЖД прозвучит «Гудок Победы»
19:29 Вкусный гастробаттл готовят в екатеринбургском Доме Качки
16:11 Жительницу Екатеринбурга обвинили в получении пенсии умершего отца
16:01 В Авито Авто рассказали, как ИИ используется при покупке и продаже автомобилей
14:12 Россельхознадзор пригрозил судом бывшей компании Боброва-Бикова из-за заросших сельхозземель
14:07 Первые опрессовки в Екатеринбурге планируют проводить без отключения горячей воды
11:50 Свердловская область вошла в топ-10 регионов по росту спонтанных бронирований жилья
11:41 В Екатеринбурге почти на месяц перекроют перекрёсток Мусоргского и Газорезчиков
10:57 Вертолёт за час доставил ребёнка из Богдановича в Екатеринбург на экстренную операцию
10:44 Вокруг Екатеринбурга подготовят 50 километров полос для защиты от природных пожаров
10:23 Свердловские муниципалитеты получат ещё более 100 миллионов рублей на дороги
21:17 Суд оправдал начальницу филиала УИИ в Качканаре
20:43 В Большом Истоке ищут новый дом для беспризорного пса
20:18 На красавицу Лив Тайлер можно будет полюбоваться на большом экране Ельцин-центра
19:40 Напавший на пенсионерку тагильчанин поживёт в строгом режиме
19:06 По Парку Маяковского в День победы будет ходить ретро-поезд
18:48 В Екатеринбурге нанесут 336 тысяч квадратных метров дорожной разметки
14:26 В Екатеринбурге почти половину смартфонов покупают «с рук»
Все новости Свердловской области
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
Все новости России и мира
15:42 В Свердловской области 10 мая ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с
14:26 Парад Победы прошёл в Екатеринбурге
12:54 В Кировграде впервые показали военную технику времён Великой Отечественной войны
12:52 В Свердловской области из-за похолодания ухудшатся условия на трассах
11:49 В Свердловской области за месяц поступило 127 заявок о пропавших людях
11:36 В Свердловской области продолжают тушить два природных пожара
23:38 В арамильском Парке сказов пройдёт чемпионат игр народов России
21:20 Культовый боевик 90-х покажут в Ельцин-центре на большом экране
20:28 Над объектами СвЖД прозвучит «Гудок Победы»
19:29 Вкусный гастробаттл готовят в екатеринбургском Доме Качки
16:11 Жительницу Екатеринбурга обвинили в получении пенсии умершего отца
16:01 В Авито Авто рассказали, как ИИ используется при покупке и продаже автомобилей
14:12 Россельхознадзор пригрозил судом бывшей компании Боброва-Бикова из-за заросших сельхозземель
14:07 Первые опрессовки в Екатеринбурге планируют проводить без отключения горячей воды
11:50 Свердловская область вошла в топ-10 регионов по росту спонтанных бронирований жилья
11:41 В Екатеринбурге почти на месяц перекроют перекрёсток Мусоргского и Газорезчиков
10:57 Вертолёт за час доставил ребёнка из Богдановича в Екатеринбург на экстренную операцию
10:44 Вокруг Екатеринбурга подготовят 50 километров полос для защиты от природных пожаров
10:23 Свердловские муниципалитеты получат ещё более 100 миллионов рублей на дороги
21:17 Суд оправдал начальницу филиала УИИ в Качканаре
20:43 В Большом Истоке ищут новый дом для беспризорного пса
20:18 На красавицу Лив Тайлер можно будет полюбоваться на большом экране Ельцин-центра
19:40 Напавший на пенсионерку тагильчанин поживёт в строгом режиме
19:06 По Парку Маяковского в День победы будет ходить ретро-поезд
18:48 В Екатеринбурге нанесут 336 тысяч квадратных метров дорожной разметки
14:26 В Екатеринбурге почти половину смартфонов покупают «с рук»
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK