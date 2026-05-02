В Нижнем Тагиле полиция разыскивает 14-летнего школьника, ушедшего в школу и не вернувшегося

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле сотрудники полиции устанавливают местонахождение 14-летнего Романа Мушавкина. По данным правоохранителей, подросток ушел из дома на улице Энергетиков в школу и до настоящего времени не вернулся.Как сообщили в МУ МВД России «Нижнетагильское», сообщение о пропаже поступило от матери ребенка накануне. После этого незамедлительно были организованы поисковые мероприятия, к которым подключены сотрудники территориальных подразделений и дежурные наряды.Приметы подростка: рост 170–175 см, худощавое телосложение, короткие темные волосы. Был одет в синие джинсы, черную толстовку и фиолетовые кроссовки, при себе имел черный рюкзак.В ведомстве призвали всех, кто обладает информацией о местонахождении несовершеннолетнего, обратиться в дежурную часть отдела полиции №16 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону (3435) 97-64-02 или на линию 02.Мероприятие для возрастной категории 18+