В Екатеринбурге почти втрое вырос спрос на обучение турецкому языку

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге в феврале зафиксирован рост интереса к образовательным услугам и занятиям с репетиторами по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили аналитики Авито Услуг.Сильнее всего увеличился спрос на обучение турецкому языку для путешествий. По данным сервиса, он вырос почти в три раза. Также заметно чаще жители Екатеринбурга стали выбирать курсы корейского языка для поездок, здесь рост составил 2,4 раза.Спрос на изучение немецкого языка для работы увеличился на 32%. Кроме того, на 28% вырос интерес к подготовке детей к школе, лицею и гимназии, что отражает стабильный запрос на базовое образование.По информации Авито Услуг, также зафиксирован рост на подготовку к музыкальному училищу на 17%. Услуги по обучению навыкам парковки стали популярнее на 12%, а отработка маршрута «работа–дом» выросла на 6%.Мероприятие для возрастной категории 18+