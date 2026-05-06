В Екатеринбурге приставы приостановили работу двух кафе в Орджоникидзевском районе

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Судебные приставы Орджоникидзевского районного отделения Екатеринбурга приостановили деятельность кафе «Рафаэль» и «Комфорт». Об этом сообщили в ГУФССП России по Свердловской области.Основанием для закрытия стало решение суда. Во время проверки в заведениях выявили нарушения требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства.После поступления исполнительных документов судебные приставы выехали по адресам кафе и опечатали внутренние помещения, оборудование и входные двери заведений.Работа точек общественного питания будет приостановлена до полного устранения выявленных нарушений, уточнили в ГУФССП России по Свердловской области.Мероприятие для возрастной категории 18+