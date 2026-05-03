Заморозки и сильный ветер ожидаются в Свердловской области в ближайшие дни

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Свердловской области в ближайшие дни сохранятся ночные заморозки, местами пройдут дожди. Прогноз на 11, 12 и 13 мая опубликовал Уралгидрометцентр.11 мая в регионе ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем порывы могут достигать 15-20 м/с. Температура ночью опустится до 0...-5°, на крайнем юге до +2°, днем воздух прогреется до 10-15°, на севере области до 7°.В Екатеринбурге 11 мая осадков не ожидается. Ночью температура составит около +1°, в окрестностях города до -2°, днем потеплеет до 14°. Порывы ветра могут достигать 13 м/с.12 мая местами пройдут небольшие дожди, а на юго-западе области днем возможны умеренные осадки. Ночью температура составит 0...+5°, местами ожидаются заморозки до -5°, днем потеплеет до 12-17°.В Екатеринбурге ночью осадков не ожидается, температура составит около +4°. Днем в городе пройдет небольшой дождь, воздух прогреется до 16°.К 13 мая в Свердловской области станет теплее. Днем воздух прогреется до 15-20°. Синоптики также предупреждают о ночных туманах и локальных дождях. В Екатеринбурге в этот день ожидается до 19° и преимущественно сухая погода. Мероприятие для возрастной категории 18+