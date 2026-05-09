В Верхней Пышме День Победы отметили шествием военной техники и открытием комплекса «Город трудовой доблести»

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Верхней Пышме 9 мая прошли акции памяти, церемонии возложения цветов, «Вальс Победы», открытие завершенного архитектурного ансамбля «Верхняя Пышма – Город трудовой доблести» и юбилейное шествие военной техники.К празднику город начали готовить заранее: здания и заводские проходные украсили георгиевскими лентами и баннерами, а на центральном проспекте установили 52-метровый билборд с фотографиями фронтовиков-металлургов и тружеников тыла.8 мая работники АО «Уралэлектромедь» возложили цветы к памятному знаку «Гильза» и мемориальным доскам заводчан. В годы Великой Отечественной войны на предприятии было сосредоточено основное советское производство рафинированной меди. По данным организаторов, около 80% снарядных гильз и патронов, выпущенных в СССР в годы войны, производилось из верхнепышминской меди.9 мая в сквере воинской славы прошла акция памяти «Нам этот мир завещано беречь!». Цветы возложили к мемориалу погибшим воинам-верхнепышминцам. На фронт ушли более 6 тысяч жителей города, 2 329 из них не вернулись.На церемониях родственникам передали восстановленные «судьбы солдат» – материалы о боевом пути, обстоятельствах гибели и местах захоронения фронтовиков. В этом году такие документы получили семьи Николая Шмелёва, Алексея Аржанникова и Александра Кандакова.На площади перед Техническим университетом УГМК в десятый раз прошла акция «Вальс Победы». В ней участвовали более 500 человек – студенты, школьники, учащиеся колледжей и вузов, а также работники городских предприятий.У центрального входа в парк на Успенском проспекте открыли завершенный архитектурный ансамбль «Верхняя Пышма – Город трудовой доблести». Почетное звание было присвоено городу указом президента РФ в 2025 году. В церемонии участвовали полпред президента в УрФО Артём Жога, губернатор Свердловской области Денис Паслер, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и глава Верхней Пышмы Иван Зернов.Кульминацией праздника стало XV юбилейное шествие военной техники из коллекции Верхнепышминского музейного комплекса. В этом году его концепцией стала формула «Быстрее, выше, сильнее». В шествии показали советские автомобили, мотоциклы, бронетехнику, артиллерийский тягач, танки Т-38, Т-35 и Т-34.Впервые в программе участвовала авиационная техника: на специальной платформе показали фронтовой истребитель И-16. Шествие завершилось дымовым салютом, после чего по центральному проспекту прошла колонна «Бессмертного полка».Праздничная программа продолжилась в Манин-парке и парке на Успенском проспекте. Для жителей и гостей города организовали мастер-классы, исторические квесты и солдатскую кашу. Мероприятие для возрастной категории 18+