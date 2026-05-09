Возрастное ограничение 18+

В Верхней Пышме День Победы отметили шествием военной техники и открытием комплекса «Город трудовой доблести»

16.41 Суббота, 9 мая 2026
Фото: оргкомитет
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Верхней Пышме 9 мая прошли акции памяти, церемонии возложения цветов, «Вальс Победы», открытие завершенного архитектурного ансамбля «Верхняя Пышма – Город трудовой доблести» и юбилейное шествие военной техники.

К празднику город начали готовить заранее: здания и заводские проходные украсили георгиевскими лентами и баннерами, а на центральном проспекте установили 52-метровый билборд с фотографиями фронтовиков-металлургов и тружеников тыла.

8 мая работники АО «Уралэлектромедь» возложили цветы к памятному знаку «Гильза» и мемориальным доскам заводчан. В годы Великой Отечественной войны на предприятии было сосредоточено основное советское производство рафинированной меди. По данным организаторов, около 80% снарядных гильз и патронов, выпущенных в СССР в годы войны, производилось из верхнепышминской меди.

9 мая в сквере воинской славы прошла акция памяти «Нам этот мир завещано беречь!». Цветы возложили к мемориалу погибшим воинам-верхнепышминцам. На фронт ушли более 6 тысяч жителей города, 2 329 из них не вернулись.

На церемониях родственникам передали восстановленные «судьбы солдат» – материалы о боевом пути, обстоятельствах гибели и местах захоронения фронтовиков. В этом году такие документы получили семьи Николая Шмелёва, Алексея Аржанникова и Александра Кандакова.

На площади перед Техническим университетом УГМК в десятый раз прошла акция «Вальс Победы». В ней участвовали более 500 человек – студенты, школьники, учащиеся колледжей и вузов, а также работники городских предприятий.

У центрального входа в парк на Успенском проспекте открыли завершенный архитектурный ансамбль «Верхняя Пышма – Город трудовой доблести». Почетное звание было присвоено городу указом президента РФ в 2025 году. В церемонии участвовали полпред президента в УрФО Артём Жога, губернатор Свердловской области Денис Паслер, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и глава Верхней Пышмы Иван Зернов.

Кульминацией праздника стало XV юбилейное шествие военной техники из коллекции Верхнепышминского музейного комплекса. В этом году его концепцией стала формула «Быстрее, выше, сильнее». В шествии показали советские автомобили, мотоциклы, бронетехнику, артиллерийский тягач, танки Т-38, Т-35 и Т-34.

Впервые в программе участвовала авиационная техника: на специальной платформе показали фронтовой истребитель И-16. Шествие завершилось дымовым салютом, после чего по центральному проспекту прошла колонна «Бессмертного полка».

Праздничная программа продолжилась в Манин-парке и парке на Успенском проспекте. Для жителей и гостей города организовали мастер-классы, исторические квесты и солдатскую кашу.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Дарья Суродина © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Кировграде впервые показали военную технику времён Великой Отечественной войны
09 мая 2026
«Эшелон Победы» прибудет в Екатеринбург 4 мая
03 мая 2026
Парад Победы прошёл в Екатеринбурге
09 мая 2026
Екатеринбургский «Огненный гид» проведёт премьерную экскурсию в День Победы
06 мая 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Запретить нельзя развивать: строить полосы или ставить запрещающие знаки для электросамокатов?

Транспортный эксперт Алексей Кофман о злободневной проблеме Екатеринбурга
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
16:56 В Нижнем Тагиле игрушечный удав стал причиной аварийных работ
16:41 В Верхней Пышме День Победы отметили шествием военной техники и открытием комплекса «Город трудовой доблести»
15:42 В Свердловской области 10 мая ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с
14:26 Парад Победы прошёл в Екатеринбурге
12:54 В Кировграде впервые показали военную технику времён Великой Отечественной войны
12:52 В Свердловской области из-за похолодания ухудшатся условия на трассах
11:49 В Свердловской области за месяц поступило 127 заявок о пропавших людях
11:36 В Свердловской области продолжают тушить два природных пожара
23:38 В арамильском Парке сказов пройдёт чемпионат игр народов России
21:20 Культовый боевик 90-х покажут в Ельцин-центре на большом экране
20:28 Над объектами СвЖД прозвучит «Гудок Победы»
19:29 Вкусный гастробаттл готовят в екатеринбургском Доме Качки
16:11 Жительницу Екатеринбурга обвинили в получении пенсии умершего отца
16:01 В Авито Авто рассказали, как ИИ используется при покупке и продаже автомобилей
14:12 Россельхознадзор пригрозил судом бывшей компании Боброва-Бикова из-за заросших сельхозземель
14:07 Первые опрессовки в Екатеринбурге планируют проводить без отключения горячей воды
11:50 Свердловская область вошла в топ-10 регионов по росту спонтанных бронирований жилья
11:41 В Екатеринбурге почти на месяц перекроют перекрёсток Мусоргского и Газорезчиков
10:57 Вертолёт за час доставил ребёнка из Богдановича в Екатеринбург на экстренную операцию
10:44 Вокруг Екатеринбурга подготовят 50 километров полос для защиты от природных пожаров
10:23 Свердловские муниципалитеты получат ещё более 100 миллионов рублей на дороги
21:17 Суд оправдал начальницу филиала УИИ в Качканаре
20:43 В Большом Истоке ищут новый дом для беспризорного пса
20:18 На красавицу Лив Тайлер можно будет полюбоваться на большом экране Ельцин-центра
19:40 Напавший на пенсионерку тагильчанин поживёт в строгом режиме
19:06 По Парку Маяковского в День победы будет ходить ретро-поезд
Все новости Свердловской области
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
Все новости России и мира
16:56 В Нижнем Тагиле игрушечный удав стал причиной аварийных работ
16:41 В Верхней Пышме День Победы отметили шествием военной техники и открытием комплекса «Город трудовой доблести»
15:42 В Свердловской области 10 мая ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с
14:26 Парад Победы прошёл в Екатеринбурге
12:54 В Кировграде впервые показали военную технику времён Великой Отечественной войны
12:52 В Свердловской области из-за похолодания ухудшатся условия на трассах
11:49 В Свердловской области за месяц поступило 127 заявок о пропавших людях
11:36 В Свердловской области продолжают тушить два природных пожара
23:38 В арамильском Парке сказов пройдёт чемпионат игр народов России
21:20 Культовый боевик 90-х покажут в Ельцин-центре на большом экране
20:28 Над объектами СвЖД прозвучит «Гудок Победы»
19:29 Вкусный гастробаттл готовят в екатеринбургском Доме Качки
16:11 Жительницу Екатеринбурга обвинили в получении пенсии умершего отца
16:01 В Авито Авто рассказали, как ИИ используется при покупке и продаже автомобилей
14:12 Россельхознадзор пригрозил судом бывшей компании Боброва-Бикова из-за заросших сельхозземель
14:07 Первые опрессовки в Екатеринбурге планируют проводить без отключения горячей воды
11:50 Свердловская область вошла в топ-10 регионов по росту спонтанных бронирований жилья
11:41 В Екатеринбурге почти на месяц перекроют перекрёсток Мусоргского и Газорезчиков
10:57 Вертолёт за час доставил ребёнка из Богдановича в Екатеринбург на экстренную операцию
10:44 Вокруг Екатеринбурга подготовят 50 километров полос для защиты от природных пожаров
10:23 Свердловские муниципалитеты получат ещё более 100 миллионов рублей на дороги
21:17 Суд оправдал начальницу филиала УИИ в Качканаре
20:43 В Большом Истоке ищут новый дом для беспризорного пса
20:18 На красавицу Лив Тайлер можно будет полюбоваться на большом экране Ельцин-центра
19:40 Напавший на пенсионерку тагильчанин поживёт в строгом режиме
19:06 По Парку Маяковского в День победы будет ходить ретро-поезд
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK