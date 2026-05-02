Три автомобиля столкнулись под Нижним Тагилом: один погиб человек и шесть пострадали

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В минувшее воскресенье, 10 мая, около 16.30 на 142-м километре Серовского тракта в районе Нижнего Тагила столкнулись три автомобиля. В результате ДТП погиб один человек, ещё шестеро получили травмы различной степени тяжести.По данным УГИБДД по Свердловской области, 57-летний водитель Honda H-RV, ехавший в сторону Серова, выехал на встречную полосу, где сначала столкнулся с Mitsubishi Outlander, а затем – с Kia Rio.В аварии скончался 51-летний пассажир Honda. Также пострадали её водитель и ещё один пассажир – 60-летний мужчина. Кроме того, травмы получили 50-летний водитель Kia и его пассажиры: 51-летняя женщина, а также 19-летний и 24-летний молодые люди. Мероприятие для возрастной категории 18+