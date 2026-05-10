Пожар площадью 4000 «квадратов» потушили в Дегтярске

09.20 Понедельник, 11 мая 2026
Кадр из видео: ГУ МЧС по Свердловской области
Крупный пожар, площадь которого, по предварительным оценкам МЧС, достигла 4000 квадратных метров, потушили в Дегтярске.

Как сообщили в главном управлении МЧС по Свердловской области, пожар вспыхнул в промышленной зоне на Объездной дороге, 6Б. Там загорелись два складских здания, одно бытовое здание, а также два здания с автосервисами и продукция деревообрабатывающего предприятия, которая хранилась под открытым небом.

Угрозы распространения огня на жилой сектор не было.

Сегодня утром огнеборцы сообщили, что пожар ликвидирован. К тушению привлекались 50 специалистов МЧС и 18 единиц пожарной техники.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
