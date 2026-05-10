В Бисерти после пожара с шестью домами начата прокурорская проверка

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Прокуратура Нижнесергинского района начала проверку после крупного пожара в Бисерти, в результате которого пострадали жилые дома. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.По предварительным данным, сегодня поступило сообщение о возгорании частных домов на улицах Советская и Малышева в Бисерти. Огонь уничтожил шесть частных жилых домов, еще один дом получил повреждения.Для координации работы правоохранительных и надзорных органов на место выехал заместитель прокурора района Сергей Киряков. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.В прокуратуре Свердловской области уточнили, что ведомство контролирует установление всех обстоятельств пожара, а также обеспечение прав жителей, чье жилье было повреждено или уничтожено огнем.Мероприятие для возрастной категории 18+