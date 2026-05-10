Возрастное ограничение 18+
В Бисерти после пожара с шестью домами начата прокурорская проверка
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура Нижнесергинского района начала проверку после крупного пожара в Бисерти, в результате которого пострадали жилые дома. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По предварительным данным, сегодня поступило сообщение о возгорании частных домов на улицах Советская и Малышева в Бисерти. Огонь уничтожил шесть частных жилых домов, еще один дом получил повреждения.
Для координации работы правоохранительных и надзорных органов на место выехал заместитель прокурора района Сергей Киряков. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.
В прокуратуре Свердловской области уточнили, что ведомство контролирует установление всех обстоятельств пожара, а также обеспечение прав жителей, чье жилье было повреждено или уничтожено огнем.
Мероприятие для возрастной категории 18+
По предварительным данным, сегодня поступило сообщение о возгорании частных домов на улицах Советская и Малышева в Бисерти. Огонь уничтожил шесть частных жилых домов, еще один дом получил повреждения.
Для координации работы правоохранительных и надзорных органов на место выехал заместитель прокурора района Сергей Киряков. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.
В прокуратуре Свердловской области уточнили, что ведомство контролирует установление всех обстоятельств пожара, а также обеспечение прав жителей, чье жилье было повреждено или уничтожено огнем.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Бисерти пожар охватил семь жилых домов
10 мая 2026
10 мая 2026