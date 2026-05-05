В Свердловской области за месяц поступило 127 заявок о пропавших людях

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В поисковом отряде «ЛизаАлерт» подвели итоги апреля в Свердловской области. За месяц волонтёры получили 127 заявок о пропавших людях.Живыми удалось найти 90 человек. Ещё пять пропавших были найдены погибшими. В 11 случаях удалось установить местонахождение родственников, а 12 человек до сих пор числятся ненайденными. Кроме того, девять заявок оказались неподтверждёнными.В отряде отмечают, что каждую весну начинается период, когда число поисков заметно увеличивается. Это связано сразу с несколькими факторами. Переход сезона особенно тяжело переносится людьми с когнитивными нарушениями, у которых могут обостряться проблемы с памятью и ориентацией.Также волонтёры обращают внимание на опасность весенней рыбалки. Зимний сезон уже завершается, а уровень воды в водоёмах остаётся нестабильным. Кроме того, с наступлением тёплой погоды жители всё чаще выезжают на природу, из-за чего растёт количество случаев, когда люди теряются в лесах и за городом.Мероприятие для возрастной категории 18+