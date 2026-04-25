Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге ищут 19-летнего парня, который оставил прощальную записку

20.11 Суббота, 2 мая 2026
Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт" Свердловской области
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге волонтёры и полиция разыскивают 19-летнего Егора Сысолятина. О его исчезновении сообщил поисковый отряд ЛизаАлерт. По данным поисковиков, местонахождение молодого человека неизвестно с 29 апреля.

Егор ростом около 185 сантиметров, нормального телосложения, со светло-русыми волосами и серо-голубыми глазами. В день исчезновения на нём были чёрно-оранжевая куртка, тёмно-серые спортивные штаны и чёрные кроссовки.

Как сообщает E1 со ссылкой на друга пропавшего, в последнее время у молодого человека были личные трудности. Незадолго до исчезновения он оставил прощальное письмо в квартире, где жил вместе с девушкой.

Проблемы у него в жизни были давно. О помощи никого не просил. Я пытался ему много раз помочь, в этот раз не стал, сказал, что дам ему работу и всё. А так ни с кем не ругался, всё было нормально. Он написал предсмертную записку, завещание. Домой пришла его девушка, увидела записку,

— рассказал изданию друг


Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Егора Сысолятина, просят обратиться на горячую линию ЛизаАлерт по телефону 8 800 700-54-52 или позвонить по номеру 112.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Дарья Суродина © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Оставить комментарий

Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
20:11 В Екатеринбурге ищут 19-летнего парня, который оставил прощальную записку
19:33 76% жителей Урала назвали экологичность важным критерием при выборе товаров
17:54 В Екатеринбурге врачи спасли женщину, которую переехал автомобиль
16:47 В Свердловской области объявили режим беспилотной опасности
15:43 Прокуратура взяла на контроль смертельное ДТП с детьми под Первоуральском
14:54 В Екатеринбурге арестовали оренбуржца после инцидента на Первомае с Паслером
13:48 По улицам Екатеринбурга проедет трамвай-лекторий о военном прошлом города
12:47 В Екатеринбурге 8 и 9 мая перекроют центральные улицы
11:26 Бастрыкин запросил доклад о массовом отравлении детей в Большом Истоке
20:49 Изящные иллюстрации к книгам Крапивина стали основой выставки в Екатеринбурге
19:31 В массовом ДТП на ЕКАД погибли дети
19:16 В Парке Маяковского стало возможным наматывать «Крутые виражи»
18:38 За сутки в Свердловской области произошло более сотни дорожных аварий
18:21 Екатеринбуржцев приглашают полюбоваться спорными шедеврами архитектуры
16:32 Потепление до +18°C обещают синоптики в Свердловской области
15:40 В пресс‑службе свердловского губернатора не стали называть произошедшее в Екатеринбурге «нападением»
15:25 Предпринимателя из Кушвы обвиняют в даче взятки руководителю «Теплодома»
15:14 Обвиняемой в подкупе свидетеля адвокату Калегиной избрали меру пресечения в Екатеринбурге
13:54 На губернатора Свердловской области пытались напасть в Екатеринбурге
13:35 «Свердловское Молодёжное Яблоко» ликвидировали после обысков у участников организации
13:19 26% уральцев изучают отзывы при выборе БАДов и лекарств
12:40 Red Wings запустили перелёты из Екатеринбурга в Баку
11:26 Не менее 17 школьников и детсадовцев отравились в Большом Истоке
10:55 Под Белоярским женщина без водительских прав перепутала педали и врезалась в дерево
21:39 Конкуренция среди соискателей в 2026 году выросла почти вдвое, но рабочих кадров по-прежнему не хватает
21:15 Найденному в екатеринбургском парке щенку ищут новый дом
Все новости Свердловской области
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
Все новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK