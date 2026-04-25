В Екатеринбурге ищут 19-летнего парня, который оставил прощальную записку





— рассказал изданию друг Проблемы у него в жизни были давно. О помощи никого не просил. Я пытался ему много раз помочь, в этот раз не стал, сказал, что дам ему работу и всё. А так ни с кем не ругался, всё было нормально. Он написал предсмертную записку, завещание. Домой пришла его девушка, увидела записку,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге волонтёры и полиция разыскивают 19-летнего Егора Сысолятина. О его исчезновении сообщил поисковый отряд ЛизаАлерт. По данным поисковиков, местонахождение молодого человека неизвестно с 29 апреля.Егор ростом около 185 сантиметров, нормального телосложения, со светло-русыми волосами и серо-голубыми глазами. В день исчезновения на нём были чёрно-оранжевая куртка, тёмно-серые спортивные штаны и чёрные кроссовки.Как сообщает E1 со ссылкой на друга пропавшего, в последнее время у молодого человека были личные трудности. Незадолго до исчезновения он оставил прощальное письмо в квартире, где жил вместе с девушкой.Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Егора Сысолятина, просят обратиться на горячую линию ЛизаАлерт по телефону 8 800 700-54-52 или позвонить по номеру 112. Мероприятие для возрастной категории 18+