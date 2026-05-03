В Свердловской области из-за похолодания ухудшатся условия на трассах
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
В северной части Свердловской области ухудшились погодные условия. Как сообщили в Госавтоинспекция Свердловской области, в районе Ивделя температура воздуха опустилась до 0°.
На 9-м километре трассы Ивдель — ХМАО дорожное покрытие стало мокрым. В Госавтоинспекции рекомендуют отказаться от поездок водителям, которые уже перешли на летние шины. При низких температурах такая резина теряет сцепление с дорогой, что может привести к заносам и авариям.
Тем автомобилистам, которые всё же находятся за рулём, советуют соблюдать минимальную скорость, избегать резких манёвров и увеличить дистанцию. По данным ведомства, мокрый снег и понижение температуры к вечеру ожидаются в большинстве районов региона.
В ночь с воскресенья на понедельник температура воздуха местами может опуститься до -2°. В Госавтоинспекции Свердловской области призвали водителей быть особенно осторожными и по возможности отказаться от поездок в ночные часы до улучшения погодных условий.
