В Свердловской области из-за похолодания ухудшатся условия на трассах

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В северной части Свердловской области ухудшились погодные условия. Как сообщили в Госавтоинспекция Свердловской области, в районе Ивделя температура воздуха опустилась до 0°.На 9-м километре трассы Ивдель — ХМАО дорожное покрытие стало мокрым. В Госавтоинспекции рекомендуют отказаться от поездок водителям, которые уже перешли на летние шины. При низких температурах такая резина теряет сцепление с дорогой, что может привести к заносам и авариям.Тем автомобилистам, которые всё же находятся за рулём, советуют соблюдать минимальную скорость, избегать резких манёвров и увеличить дистанцию. По данным ведомства, мокрый снег и понижение температуры к вечеру ожидаются в большинстве районов региона.В ночь с воскресенья на понедельник температура воздуха местами может опуститься до -2°. В Госавтоинспекции Свердловской области призвали водителей быть особенно осторожными и по возможности отказаться от поездок в ночные часы до улучшения погодных условий.Мероприятие для возрастной категории 18+