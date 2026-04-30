В Нижнем Тагиле игрушечный удав стал причиной аварийных работ

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Сотрудники Водоканала Нижнего Тагила во время прочистки системы водоотведения достали из канализационного колодца крупную мягкую игрушку в виде удава. Как сообщили в организации, инцидент произошёл 5 мая на улице Энтузиастов, 91.По данным коммунальщиков, именно игрушка стала причиной засора в системе водоотведения. В тот же день специалисты устранили аварийную ситуацию и прочистили несколько колодцев.В Водоканале отметили, что при ликвидации подобных засоров сотрудники проверяют не только проблемный участок, но и всю ближайшую линию. Обычно это 6–7 колодцев, расположенных рядом. На устранение одной такой заявки может уйти более часа, в зависимости от сложности работ.В организации напомнили, что повреждение объектов водоснабжения и водоотведения предусматривает административную ответственность. Согласно статье 7.7 КоАП РФ, штраф для граждан составляет от 1 тысячи до 1,5 тысячи рублей, для должностных лиц, от 2 тысяч до 3 тысяч рублей, для юридических лиц, от 20 тысяч до 30 тысяч рублей.Мероприятие для возрастной категории 18+