В Бисерти пожар охватил семь жилых домов

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Утром в районе «Горушки» в Бисерти начался крупный пожар. Огонь охватил семь жилых домов, сообщила глава муниципалитета Валентина Суровцева.По данным МЧС, площадь пожара составила 800 квадратных метров. Распространению огня способствовали плотная застройка частного сектора и сильный ветер с порывами до 20 м/с. Позже пожар удалось локализовать. На месте работают более 60 спасателей и 17 единиц техники.Как сообщила глава Бисерти, для координации тушения в воздух подняли беспилотник МЧС. Дополнительная техника также прибыла из соседних муниципалитетов.По предварительной информации, пострадавших и погибших нет. Власти сообщили, что держат на контроле вопрос размещения жителей, чьи дома пострадали от огня. При необходимости людей готовы разместить в гостинице «Увал» и обеспечить всем необходимым.Ситуация, по словам главы муниципалитета, находится на контроле губернатора Дениса Паслера, министра общественной безопасности и регионального управления МЧС.