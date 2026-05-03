Возрастное ограничение 18+
В Бисерти пожар охватил семь жилых домов
Фото: тг-канал главы Бисертского муниципального округа Валентины Суровцевой
Утром в районе «Горушки» в Бисерти начался крупный пожар. Огонь охватил семь жилых домов, сообщила глава муниципалитета Валентина Суровцева.
По данным МЧС, площадь пожара составила 800 квадратных метров. Распространению огня способствовали плотная застройка частного сектора и сильный ветер с порывами до 20 м/с. Позже пожар удалось локализовать. На месте работают более 60 спасателей и 17 единиц техники.
Как сообщила глава Бисерти, для координации тушения в воздух подняли беспилотник МЧС. Дополнительная техника также прибыла из соседних муниципалитетов.
По предварительной информации, пострадавших и погибших нет. Власти сообщили, что держат на контроле вопрос размещения жителей, чьи дома пострадали от огня. При необходимости людей готовы разместить в гостинице «Увал» и обеспечить всем необходимым.
Ситуация, по словам главы муниципалитета, находится на контроле губернатора Дениса Паслера, министра общественной безопасности и регионального управления МЧС.
Мероприятие для возрастной категории 18+
По данным МЧС, площадь пожара составила 800 квадратных метров. Распространению огня способствовали плотная застройка частного сектора и сильный ветер с порывами до 20 м/с. Позже пожар удалось локализовать. На месте работают более 60 спасателей и 17 единиц техники.
Как сообщила глава Бисерти, для координации тушения в воздух подняли беспилотник МЧС. Дополнительная техника также прибыла из соседних муниципалитетов.
По предварительной информации, пострадавших и погибших нет. Власти сообщили, что держат на контроле вопрос размещения жителей, чьи дома пострадали от огня. При необходимости людей готовы разместить в гостинице «Увал» и обеспечить всем необходимым.
Ситуация, по словам главы муниципалитета, находится на контроле губернатора Дениса Паслера, министра общественной безопасности и регионального управления МЧС.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию