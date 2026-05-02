76% уральцев считают экологичность важной при выборе товаров

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Экологичность стала важным фактором при выборе товаров для 76% жителей Уральского федерального округа. При этом большинство покупателей готовы доплачивать за «эко» не более чем на 10% от цены. Такие данные приводят в Авито по итогам опроса 10 тыс. россиян.По данным исследования, 25% респондентов считают экологичность очень важной характеристикой товара, ещё 51% — скорее важной. Основной мотив — забота о здоровье: 45% выбирают такие товары, потому что считают их более полезными. Ещё 33% хотят меньше вредить природе, а 25% отмечают качество продукции. При этом 16% опрошенных вообще не покупают экологичные товары.Чаще всего в «зелёной» корзине оказываются продукты с натуральным или органическим составом (52%) и энергосберегающие лампы (50%). Многоразовые товары — сумки, бутылки, контейнеры — выбирают 33% опрошенных, экологичную бытовую химию — 28%, товары для дома — 23%. Реже покупают косметику (19%) и одежду из экологичных материалов (15%).Цена остаётся ключевым ограничением. Если экологичный товар стоит дороже обычного, 59% ищут более доступную альтернативу, 24% всё равно покупают его, а 14% выбирают товар без учёта экологичности.При этом диапазон допустимой переплаты узкий: 38% готовы платить на 5% больше, 39% — до 10%. Повышение цены до 20% готовы принять 14% респондентов, свыше — только 3%. Ещё 8% не готовы переплачивать вовсе.Онлайн-реклама влияет на выбор эко-товаров у большинства покупателей. По данным исследования, 15% считают её одним из главных факторов, 29% учитывают наряду с другими параметрами, ещё 27% обращаются к ней время от времени. Чаще всего пользователей мотивирует реклама на сайтах объявлений и маркетплейсах (39%), далее следуют телевидение (37%) и социальные сети (31%).«Семь из десяти покупателей учитывают онлайн-рекламу при принятии решения. Это даёт рекламодателям возможность выстраивать коммуникацию в момент выбора», — сообщил директор по рекламе и стратегическим партнёрствам Авито Яков Пейсахзон.Опрос проводился среди 10 тыс. жителей России старше 18 лет. Мероприятие для возрастной категории 18+