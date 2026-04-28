«Танцевальный» субботник проведут в честь дня рождения «Чисто Урала»
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Ровно через неделю, 11 мая, екатеринбурцжы смогут принять участие в субботнике по очистке берегов Патрушихинского пруда. Этим организаторы мероприятия собираются отметить день рождения экологического движения «Чисто Урал».
Субботники на дни рождения «Чисто Урала» начинают оформляться в добрую традиция. Они проводятся с 2021 года. Но на этот раз мероприятие обещает стать необычным. Его организуют в формате настоящего праздника с музыкой и танцами.
По задумке организаторов, 11 мая на берегу Патрушихинского пруда можно будет не только убрать накопившийся за зиму мусор, но и потанцевать. Уже перед началом работ экскурсовод и музейщик Евгения Ананьина предложит увлекательный рассказ про Уктус и его природные богатства. А после работы участников субботника поучат танцевать: соответствующий мастер-класс даст хореограф Мария Ефремова из проекта «Зажигай». Итогом обучения станет небольшой флешмоб в современном стиле. Закончится эко-мероприятие чаепитием и пирогами.
Вывоз собранных на «танцевальном» субботнике отходов обеспечит Комитет по экологии Администрации Екатеринбурга. Желающих присоединиться к субботнику просят зарегистрироваться по ссылке. К слову, поучаствовать в мероприятии можно и дистанционно — донатам, которые пойдут на оплату мешков, перчаток и прочих необходимых для уборки городской территории вещей. Мероприятие для возрастной категории 18+
