В День Победы в Ельцин-центре прозвучит музыка советских композиторов
Фото: Вечерние Ведомости
Концертную программу в День Победы готовят в Ельцин-центре. Вечером 9 мая в атриуме «президентской» высотки можно будет услышать известные мелодии трёх советских композиторов.
В программе «победного» вечера прозвучат сочинения Дмитрия Шостаковича, Сергея Прокофьева и Мечислава Вайнберга. Слушатели смогут услышать, как их музыка отражала боль и надежду целой эпохи. Над своими сочинениями эти выдающиеся авторы не прекращали работать даже во время Великой Отечественной войны и мелодиями вдохновляли народ на подвиги. Так, Ленинградская симфония Шостаковича транслировалась по громкоговорителям в блокадном Ленинграде, а хоры из кантаты «Александр Невский» Прокофьева регулярно звучали по радио.
В этот вечер выступят талантливые исполнители. Среди них — Урал Опера Квартет в составе Марии Токаревой, Софьи Некрасовой, Ильи Шерера и Владимира Петухова. Партию фортепиано исполнит лауреат международных конкурсов Арсений Мерзлов. Ведущим концерта выступит Владимир Печетов.
Начало концерта в 19.00. В первом отделении прозвучат Струнный квартет № 5 Вайнберга и Соната № 7 Прокофьева. Во втором отделении — Струнный квартет № 3 Шостаковича и Соната № 8 Прокофьева. Вход на концерт свободный, но обязательна предварительная регистрация на сайте Ельцин-центра. Мероприятие для возрастной категории 18+
