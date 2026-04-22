В Екатеринбурге оператор «УЭТП» присвоил 12 миллионов рублей и проиграл половину на ставках
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге вынесли приговор бывшему сотруднику ЗАО «Уральская электронная торговая площадка» («УЭТП») Сергею Иванову, который на протяжении полугода присваивал себе деньги предприятия и делал ставки на спорт.
По данным объединённой пресс-службе судов Свердловской области, с апреля по сентябрь 2025 года Иванов, пользуясь тем, что у него, как у оператора, был доступ к счетам, переводил себе деньги чужие деньги. Так он перевёл на свой счёт 12 миллионов 300 тысяч рублей, принадлежащих ЗАО «УЭТП», а также 150 тысяч рублей компании АО «ТСМ».
В суде Сергей Иванов полностью признал свою вину и рассказал, что все присвоенные деньги он «спускал» на ставки. Также он пообещал всё вернуть.
Верх-Исетский районный суд признал его виновным и назначил 2 года принудительных работ с удержанием 10% от заработной платы в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу.
«Когда его ставка играла, он возвращал часть присвоенных средств, 6 миллионов 300 тысяч рублей ему удалось вернуть. На момент рассмотрения дела Иванов полностью возместил ущерб АО "ТСМ" и частично – ЗАО "УЭТП". Остаток долга перед составляет 2 млн 916 тысяч рублей»,
– рассказали в суде.
Верх-Исетский районный суд признал его виновным и назначил 2 года принудительных работ с удержанием 10% от заработной платы в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
