Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области за неделю родилось почти 600 малышей
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Свердловские медики подвели итоги демографической недели. За прошедшие семь дней в регионе на свет появились 599 новорожденных.
Среди почти шести сотен новых жителей Среднего Урала мальчиков родилось больше, чем девочек (как чаще всего и наблюдается в последнее время). Всего было зарегистрировано 332 маленьких мужчины и 267 будущих женщин. Особой радостью для восьми семей стало рождение двойняшек — сразу 8 пар близнецов пополнили ряды юных уральцев.
Основная нагрузка по приему родов легла на крупные медицинские учреждения Екатеринбурга. В перинатальных центрах столицы Урала специалисты приняли 392 родов. Это составляет почти две трети от общего числа родов по всей области. Также эффективно работают межмуниципальные центры, расположенные в разных территориях региона. Там за неделю произошло 111 родов, что позволило обеспечить квалифицированной помощью жительниц отдаленных городов и районов.
Всего двое родов за прошедшую неделю прошли в ургентных залах, то есть в помещениях, предназначенных для приёма пациенток в критических ситуациях, когда счёт идёт на минуты. Благодаря профессионализму врачей все роды, включая экстренные, завершились благополучно. Мероприятие для возрастной категории 18+
Среди почти шести сотен новых жителей Среднего Урала мальчиков родилось больше, чем девочек (как чаще всего и наблюдается в последнее время). Всего было зарегистрировано 332 маленьких мужчины и 267 будущих женщин. Особой радостью для восьми семей стало рождение двойняшек — сразу 8 пар близнецов пополнили ряды юных уральцев.
Основная нагрузка по приему родов легла на крупные медицинские учреждения Екатеринбурга. В перинатальных центрах столицы Урала специалисты приняли 392 родов. Это составляет почти две трети от общего числа родов по всей области. Также эффективно работают межмуниципальные центры, расположенные в разных территориях региона. Там за неделю произошло 111 родов, что позволило обеспечить квалифицированной помощью жительниц отдаленных городов и районов.
Всего двое родов за прошедшую неделю прошли в ургентных залах, то есть в помещениях, предназначенных для приёма пациенток в критических ситуациях, когда счёт идёт на минуты. Благодаря профессионализму врачей все роды, включая экстренные, завершились благополучно. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
За неделю в Свердловской области родились 645 малышей
27 апреля 2026
27 апреля 2026