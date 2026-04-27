В Свердловской области за неделю родилось почти 600 малышей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Свердловские медики подвели итоги демографической недели. За прошедшие семь дней в регионе на свет появились 599 новорожденных.Среди почти шести сотен новых жителей Среднего Урала мальчиков родилось больше, чем девочек (как чаще всего и наблюдается в последнее время). Всего было зарегистрировано 332 маленьких мужчины и 267 будущих женщин. Особой радостью для восьми семей стало рождение двойняшек — сразу 8 пар близнецов пополнили ряды юных уральцев.Основная нагрузка по приему родов легла на крупные медицинские учреждения Екатеринбурга. В перинатальных центрах столицы Урала специалисты приняли 392 родов. Это составляет почти две трети от общего числа родов по всей области. Также эффективно работают межмуниципальные центры, расположенные в разных территориях региона. Там за неделю произошло 111 родов, что позволило обеспечить квалифицированной помощью жительниц отдаленных городов и районов.Всего двое родов за прошедшую неделю прошли в ургентных залах, то есть в помещениях, предназначенных для приёма пациенток в критических ситуациях, когда счёт идёт на минуты. Благодаря профессионализму врачей все роды, включая экстренные, завершились благополучно. Мероприятие для возрастной категории 18+