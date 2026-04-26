Житель Первоуральска получил ограничение свободы после конфликта из-за парковки в Березовском
Иллюстрация: Вечерние ведомости
Березовский городской суд вынес приговор 30-летнему жителю Первоуральска по делу об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
По данным надзорного ведомства, конфликт произошёл 8 марта 2024 года из-за припаркованного автомобиля, который мешал выезду другой машины. Потерпевший, ранее незнакомый мужчине, находился в состоянии алкогольного опьянения, за рулём его автомобиля была супруга.
Во время ссоры мужчина ударил потерпевшего по лицу, после чего тот потерял сознание. Затем, как установил суд, мужчина нанёс лежащему на земле потерпевшему несколько ударов руками и ногами по голове и телу.
Экспертиза зафиксировала у потерпевшего кровоподтёки в области головы и груди, а также переломы рёбер.
Суд назначил мужчине один год ограничения свободы. Ему запрещено выезжать за пределы Первоуральска без уведомления специализированного органа, менять место жительства и покидать дом с 23:00 до 6:00. Также он обязан раз в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию.
Кроме того, с мужчины взыскали 250 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевшего.
