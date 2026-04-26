Возрастное ограничение 18+

Житель Первоуральска получил ограничение свободы после конфликта из-за парковки в Березовском

11.59 Вторник, 5 мая 2026
Иллюстрация: Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Березовский городской суд вынес приговор 30-летнему жителю Первоуральска по делу об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По данным надзорного ведомства, конфликт произошёл 8 марта 2024 года из-за припаркованного автомобиля, который мешал выезду другой машины. Потерпевший, ранее незнакомый мужчине, находился в состоянии алкогольного опьянения, за рулём его автомобиля была супруга.

Во время ссоры мужчина ударил потерпевшего по лицу, после чего тот потерял сознание. Затем, как установил суд, мужчина нанёс лежащему на земле потерпевшему несколько ударов руками и ногами по голове и телу.

Экспертиза зафиксировала у потерпевшего кровоподтёки в области головы и груди, а также переломы рёбер.

Суд назначил мужчине один год ограничения свободы. Ему запрещено выезжать за пределы Первоуральска без уведомления специализированного органа, менять место жительства и покидать дом с 23:00 до 6:00. Также он обязан раз в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию.

Кроме того, с мужчины взыскали 250 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевшего.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Александр Федоров © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Житель Первоуральска крал зерновой кофе и продавал его на улице
26 апреля 2026
В Екатеринбурге арестовали оренбуржца после инцидента на Первомае с Паслером
02 мая 2026
Суд отправил на принудительные работы водителя из Артёмовского за гибель пассажирки в ДТП
05 мая 2026
Бывший оперуполномоченный получил 15 лет колонии за убийства 25-летней давности
29 апреля 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Запретить нельзя развивать: строить полосы или ставить запрещающие знаки для электросамокатов?

Транспортный эксперт Алексей Кофман о злободневной проблеме Екатеринбурга
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
14:34 На фестиваль молодежи в Екатеринбурге подали более 100 тысяч заявок из 191 страны
13:56 Уральцы готовы платить за онлайн-курсы до 7,6 тыс. рублей в месяц
13:45 Осуждённые исправцентра при тагильской ИК-12 помогли приюту для бездомных животных
12:22 Очередное екатеринбургское старинное здание на территории Ново-Тихвинского монастыря хотят лишить статуса объекта культурного наследия
11:59 Житель Первоуральска получил ограничение свободы после конфликта из-за парковки в Березовском
11:49 В Екатеринбурге ограничат движение на улицах Боевых Дружин и Октябрьской Революции до середины октября
11:45 Свердловские школьники завоевали 9 побед и 54 призовых места на Всероссийской олимпиаде
11:35 Мэрия Екатеринбурга предложила жителям выбрать места для посадки деревьев в Октябрьском районе
11:23 В Ирбите пройдёт выездной приём главы свердловского СК
11:10 76% уральцев считают экологичность важной при выборе товаров
10:57 Суд отправил на принудительные работы водителя из Артёмовского за гибель пассажирки в ДТП
07:16 Ночью в Свердловской области объявлялся режим ракетной опасности
21:17 В Ельцин-центре готовят кинопрограмму ко Дню Победы
20:41 Приговор Малику Гайсину пытаются обжаловать
20:09 В Свердловской области за неделю родилось почти 600 малышей
19:27 Небольшой прирост в потоке пассажиров СвЖД заметили в апреле
19:05 «Танцевальный» субботник проведут в честь дня рождения «Чисто Урала»
17:29 В Екатеринбурге перекроют центр для репетиции парада в ночь на 6 мая
17:18 Подросток, разбивший стекло в екатеринбургском трамвае, извинился за свой поступок
16:23 В мэрии Екатеринбурга прокомментировал идею передать культурные учреждения военкоматам
16:11 Суд запретил «Уральским авиалиниям» требовать дополнительные подписи в медсправках
15:49 Жителя Кушвы будут судить за торговлю немаркированным алкоголем и табаком
14:21 В Реже детская ссора из-за качелей закончилась разбирательством в суде
14:10 За хищение 7,2 млн рублей у города начали судить подрядчика в Первоуральске
13:26 После гибели женщины и четверых детей в туринском селе Ленское возбудили уголовное дело
12:49 Глава СК затребовал доклад по смертельному ДТП с детьми под Первоуральском
Все новости Свердловской области
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
Все новости России и мира
14:34 На фестиваль молодежи в Екатеринбурге подали более 100 тысяч заявок из 191 страны
13:56 Уральцы готовы платить за онлайн-курсы до 7,6 тыс. рублей в месяц
13:45 Осуждённые исправцентра при тагильской ИК-12 помогли приюту для бездомных животных
12:22 Очередное екатеринбургское старинное здание на территории Ново-Тихвинского монастыря хотят лишить статуса объекта культурного наследия
11:59 Житель Первоуральска получил ограничение свободы после конфликта из-за парковки в Березовском
11:49 В Екатеринбурге ограничат движение на улицах Боевых Дружин и Октябрьской Революции до середины октября
11:45 Свердловские школьники завоевали 9 побед и 54 призовых места на Всероссийской олимпиаде
11:35 Мэрия Екатеринбурга предложила жителям выбрать места для посадки деревьев в Октябрьском районе
11:23 В Ирбите пройдёт выездной приём главы свердловского СК
11:10 76% уральцев считают экологичность важной при выборе товаров
10:57 Суд отправил на принудительные работы водителя из Артёмовского за гибель пассажирки в ДТП
07:16 Ночью в Свердловской области объявлялся режим ракетной опасности
21:17 В Ельцин-центре готовят кинопрограмму ко Дню Победы
20:41 Приговор Малику Гайсину пытаются обжаловать
20:09 В Свердловской области за неделю родилось почти 600 малышей
19:27 Небольшой прирост в потоке пассажиров СвЖД заметили в апреле
19:05 «Танцевальный» субботник проведут в честь дня рождения «Чисто Урала»
17:29 В Екатеринбурге перекроют центр для репетиции парада в ночь на 6 мая
17:18 Подросток, разбивший стекло в екатеринбургском трамвае, извинился за свой поступок
16:23 В мэрии Екатеринбурга прокомментировал идею передать культурные учреждения военкоматам
16:11 Суд запретил «Уральским авиалиниям» требовать дополнительные подписи в медсправках
15:49 Жителя Кушвы будут судить за торговлю немаркированным алкоголем и табаком
14:21 В Реже детская ссора из-за качелей закончилась разбирательством в суде
14:10 За хищение 7,2 млн рублей у города начали судить подрядчика в Первоуральске
13:26 После гибели женщины и четверых детей в туринском селе Ленское возбудили уголовное дело
12:49 Глава СК затребовал доклад по смертельному ДТП с детьми под Первоуральском
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK