Два новых детских сада строят в Нижнем Тагиле

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле продолжается строительство двух крупных детских садов. Работы ведутся с опережением графика, поэтому можно рассчитывать, что объекты сдадут в запланированный срок или даже раньше.Один из новых нижнетагильских детских садов возводится на улице Фрунзе. Это здание рассчитано на 170 мест. На сегодняшний день, — по утверждению губернатора Свердловской области Дениса Паслера, — строительная готовность этого объекта достигла 67 процентов. Специалисты уже приступили к чистовой отделке помещений. Параллельно идёт монтаж внутренних инженерных систем. Этот детский сад намечают сдать раньше намеченного срока на целые полгода: ввод в эксплуатацию запланирован уже на сентябрь текущего года.Второй объект строится в микрорайоне Приречном. Этот детский сад будет значительно больше — он рассчитан на 270 мест. Готовность здания здесь составляет 37 процентов. Все строительные работы на данной площадке идут строго по графику. Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию запланированы на 2027 год.На возведение двух социально значимых объектов направлены значительные бюджетные средства. Общая сумма финансирования из бюджетов всех уровней составила более 928 миллионов рублей.