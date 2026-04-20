Уже полторы недели в районе Серовского тракта ищут Ушана

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Хозяева кота по имени Ушан сбились с ног в его поисках. Наконец, отчаявшись самостоятельно вернуть питомца домой, они обратились за помощью к согражданам.Ушан пропал вечером 18 апреля — выпрыгнул из окна автомобиля и убежал в лес. Произошло это на Серовском тракте на подъезде к Екатеринбургу. С тех пор поиски его не прекращаются, но пока безрезультатно.Как сообщает благотворительный фонд «ЗооЗащита», последний раз Ушана видели возле труб, проложенных вдоль трассы. Видели так же, как кот снова ушёл в лес. Предположительно, сейчас потеряшка может находиться рядом с базой «Город 2000».Про кота уточняют, что ему восемь лет, и он хорошо откликается на свою кличку. Неосведомлённые люди могут решить по его внешнему виду, что животное болеет кожными заболеваниями, но, — уверяют хозяева, — на самом деле он по весне лишается шерсти в силу особенностей породы.Сообщить о местонахождении Ушана можно по номерам телефонов +79122476683 или +79193820972, а также через Телеграм (@annbram). Мероприятие для возрастной категории 18+