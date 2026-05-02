Суд запретил «Уральским авиалиниям» требовать дополнительные подписи в медсправках
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Октябрьский районный суд Екатеринбурга обязал авиакомпанию «Уральские авиалинии» убрать дополнительные требования к медицинским справкам для возврата билетов по болезни. Как оказалось, с пассажиров требовали подписи заведующего отделением или главного врача, которых, как правило, у них нет.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, один из пассажиров, получив отказ, обратился в суд. Тогда же выяснилось, что с подобной проблемой столкнулся не он один.
Суд установил, что «Уральские авиалинии» указали на своём сайте дополнительные требования к медицинским документам, не имея на это законных оснований. Представители авиакомпании утверждали, что эти требования необходимы для борьбы с поддельными справками. Однако суд занял другую позицию: он отметил, что компания может проверять подлинность документов самостоятельно. В итоге суд удовлетворил иск полностью. Ответчик обжаловал решение, но безуспешно.
«Решение вступило в законную силу. Теперь пассажиры "Уральских авиалиний" могут вернуть билеты по болезни при наличии обычной медсправки с подписью лечащего врача и печатью медучреждения – без лишних требований»,
– сообщили в пресс-службе.
