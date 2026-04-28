В Ирбите пройдёт выездной приём главы свердловского СК
Фото: Вечерние ведомости
Руководитель следственного управления СК России по Свердловской области Богдан Францишко проведёт выездной личный приём граждан в Ирбите. Как сообщили в региональном управлении, встреча состоится 13 мая с 12:00 до 13:00.
Приём пройдёт в здании следственного отдела по Ирбиту по адресу: улица Советская, 18. Обратиться смогут жители Ирбита и Ирбитского района по вопросам проверок и расследования уголовных дел.
По данным ведомства, на приёме можно подать заявления о защите нарушенных прав, жалобы на действия или бездействие следователей, а также обращения, связанные с трудоустройством в органы Следственного комитета.
Приём проводится по предварительной записи. Записаться можно по телефонам в Екатеринбурге: 8 (343) 297-71-69 и 8 (343) 297-71-72, либо через интернет-приёмную на сайте регионального управления СК России.
В ведомстве уточнили, что при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие суть обращения и результаты его предыдущего рассмотрения, если такие имеются. Мероприятие для возрастной категории 18+
