Небольшой прирост в потоке пассажиров СвЖД заметили в апреле

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Свердловская железная дорога подвела итоги пассажирских перевозок за апрель 2026 года. По данным службы корпоративных коммуникаций, отправление пассажиров со станций и вокзалов увеличилось.Всего за апрель услугами железнодорожного транспорта воспользовались 2,6 миллиона человек. Это на 1,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особый рост показал сегмент дальнего следования, где количество пассажиров достигло 0,6 миллиона, что на 2,3% больше, чем год назад. Пригородное сообщение также демонстрирует положительную динамику: в апреле электричками воспользовались 2 миллиона человек, что на 1% превышает показатели прошлого года.Однако итоги первых четырёх месяцев 2026 года показывают иную картину. С января по апрель включительно с вокзалов и станций СвЖД отправились 9,8 миллиона пассажиров. Этот показатель оказался на 0,8% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. В пригородном сегменте за четыре месяца перевезено 7,2 миллиона человек, что соответствует снижению на 0,4%. В дальнем следовании зафиксировано более заметное падение — 2,6 миллиона пассажиров, что на 1,9% меньше, чем годом ранее.Как отмечают специалисты СвЖД, рост количества пассажиров в апреле может говорить о постепенном восстановлении спроса на железнодорожные поездки.