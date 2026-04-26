Возрастное ограничение 18+
В мэрии Екатеринбурга прокомментировал идею передать культурные учреждения военкоматам
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В мэрии Екатеринбурга объяснили инициативу передавать военным комиссариатам в безвозмездное пользование имущество объектов культуры. Такой законопроект внесли на рассмотрение в городскую думу.
В близком к городской администрации канале «Екатеринбург. Главное» заявили, что если проект примут, то он станет «рамочным».
В официальной пресс-службе мэрии Вечерним ведомостям также подтвердили, что это «рутинное» постановление, пояснив, что о таким образом муниципальные акты приводятся в соответствие с федеральным законодательством. Мероприятие для возрастной категории 18+
В близком к городской администрации канале «Екатеринбург. Главное» заявили, что если проект примут, то он станет «рамочным».
«Он останется своего рода дорожной картой на случай введения мобилизации или военного положения. Реальные действия начнутся только при активации соответствующих мобилизационных планов. Пока же все театры, зоопарк и ЦПКиО продолжают работать в прежнем режиме»,
– утверждает ресурс.
В официальной пресс-службе мэрии Вечерним ведомостям также подтвердили, что это «рутинное» постановление, пояснив, что о таким образом муниципальные акты приводятся в соответствие с федеральным законодательством. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
«Эшелон Победы» прибудет в Екатеринбург 4 мая
03 мая 2026
03 мая 2026