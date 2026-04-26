В мэрии Екатеринбурга прокомментировал идею передать культурные учреждения военкоматам

Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В мэрии Екатеринбурга объяснили инициативу передавать военным комиссариатам в безвозмездное пользование имущество объектов культуры. Такой законопроект внесли на рассмотрение в городскую думу.

В близком к городской администрации канале «Екатеринбург. Главное» заявили, что если проект примут, то он станет «рамочным».

«Он останется своего рода дорожной картой на случай введения мобилизации или военного положения. Реальные действия начнутся только при активации соответствующих мобилизационных планов. Пока же все театры, зоопарк и ЦПКиО продолжают работать в прежнем режиме»,

– утверждает ресурс.


В официальной пресс-службе мэрии Вечерним ведомостям также подтвердили, что это «рутинное» постановление, пояснив, что о таким образом муниципальные акты приводятся в соответствие с федеральным законодательством.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
