На фестиваль молодежи в Екатеринбурге подали более 100 тысяч заявок из 191 страны

14.34 Вторник, 5 мая 2026
Иллюстрация: Вечерние ведомости
Завершена регистрация на Международный фестиваль молодежи, который пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. На участие подано более 100 тысяч заявок из 191 страны, сообщили организаторы.

По данным региональных властей, наибольший интерес к событию проявили иностранные участники. Как заявил губернатор Свердловской области Денис Паслер, от зарубежных кандидатов поступило примерно на 20 тысяч заявок больше, чем от россиян.

«Фестиваль станет действительно глобальным событием, объединяющим молодежь планеты: 62 тысячи заявок поступило из стран Европы, Северной, Центральной и Южной Америки, Африки, Азии, Ближнего Востока и даже из Австралии», – написал глава региона в своих соцсетях.

В России больше всего заявок направили жители Москвы и Свердловской области. Теперь экспертам предстоит отобрать около 10 тысяч участников, которые смогут приехать на фестиваль.

«Уверен, Свердловская область сможет удивить всех гостей Международного фестиваля молодежи», – добавил Денис Паслер.

Александр Федоров © Вечерние ведомости
15:47 Экс-прокурор Кургана станет вице-мэром Екатеринбурга
15:21 В Екатеринбурге за благоустройство Преображенского парка проголосовали более 8 тысяч человек
15:17 В Екатеринбурге будут судить двух женщин за аферу с жилищным сертификатом на 1,1 млн рублей
14:34 На фестиваль молодежи в Екатеринбурге подали более 100 тысяч заявок из 191 страны
13:56 Уральцы готовы платить за онлайн-курсы до 7,6 тыс. рублей в месяц
13:45 Осуждённые исправцентра при тагильской ИК-12 помогли приюту для бездомных животных
12:22 Очередное екатеринбургское старинное здание на территории Ново-Тихвинского монастыря хотят лишить статуса объекта культурного наследия
11:59 Житель Первоуральска получил ограничение свободы после конфликта из-за парковки в Березовском
11:49 В Екатеринбурге ограничат движение на улицах Боевых Дружин и Октябрьской Революции до середины октября
11:45 Свердловские школьники завоевали 9 побед и 54 призовых места на Всероссийской олимпиаде
11:35 Мэрия Екатеринбурга предложила жителям выбрать места для посадки деревьев в Октябрьском районе
11:23 В Ирбите пройдёт выездной приём главы свердловского СК
11:10 76% уральцев считают экологичность важной при выборе товаров
10:57 Суд отправил на принудительные работы водителя из Артёмовского за гибель пассажирки в ДТП
07:16 Ночью в Свердловской области объявлялся режим ракетной опасности
21:17 В Ельцин-центре готовят кинопрограмму ко Дню Победы
20:41 Приговор Малику Гайсину пытаются обжаловать
20:09 В Свердловской области за неделю родилось почти 600 малышей
19:27 Небольшой прирост в потоке пассажиров СвЖД заметили в апреле
19:05 «Танцевальный» субботник проведут в честь дня рождения «Чисто Урала»
17:29 В Екатеринбурге перекроют центр для репетиции парада в ночь на 6 мая
17:18 Подросток, разбивший стекло в екатеринбургском трамвае, извинился за свой поступок
16:23 В мэрии Екатеринбурга прокомментировал идею передать культурные учреждения военкоматам
16:11 Суд запретил «Уральским авиалиниям» требовать дополнительные подписи в медсправках
15:49 Жителя Кушвы будут судить за торговлю немаркированным алкоголем и табаком
14:21 В Реже детская ссора из-за качелей закончилась разбирательством в суде
