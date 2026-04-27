На фестиваль молодежи в Екатеринбурге подали более 100 тысяч заявок из 191 страны

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Завершена регистрация на Международный фестиваль молодежи, который пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. На участие подано более 100 тысяч заявок из 191 страны, сообщили организаторы.По данным региональных властей, наибольший интерес к событию проявили иностранные участники. Как заявил губернатор Свердловской области Денис Паслер, от зарубежных кандидатов поступило примерно на 20 тысяч заявок больше, чем от россиян.«Фестиваль станет действительно глобальным событием, объединяющим молодежь планеты: 62 тысячи заявок поступило из стран Европы, Северной, Центральной и Южной Америки, Африки, Азии, Ближнего Востока и даже из Австралии», – написал глава региона в своих соцсетях.В России больше всего заявок направили жители Москвы и Свердловской области. Теперь экспертам предстоит отобрать около 10 тысяч участников, которые смогут приехать на фестиваль.«Уверен, Свердловская область сможет удивить всех гостей Международного фестиваля молодежи», – добавил Денис Паслер. Мероприятие для возрастной категории 18+