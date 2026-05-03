В Екатеринбурге за благоустройство Преображенского парка проголосовали более 8 тысяч человек

Александр Федоров © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге продолжается голосование за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». По данным мэрии, в голосовании уже приняли участие около 98 тысяч горожан.Более 8 тысяч жителей поддержали Преображенский парк. Сегодня, 5 мая, он официально получил это название – соответствующее постановление подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. До этого название использовалось неофициально.Преображенский парк занимает почти 50 гектаров и считается одним из крупнейших городских парков в России. В мэрии отмечают, что его облик во многом сформировали сами жители: за благоустройство первой очереди ранее проголосовали более 77 тысяч человек.В 2022 году в парке появились тропиночная сеть, освещение, скамейки, качели, урны, деревья, кустарники и газоны. Одной из особенностей территории стала каменная река-курум из 720 валунов пяти пород, характерных для Уральских гор.Сейчас на голосование вынесен второй этап второй очереди благоустройства парка. Если объект наберёт больше всего голосов, там планируют обустроить пешеходные зоны, яблоневый сад, пирс, фонтан и сцену на воде.Чтобы работы на территории-победителе могли профинансировать из федерального бюджета, Екатеринбургу нужно набрать ещё около 192 тысяч голосов. Проголосовать можно до 12 июня – через волонтёров или на портале Госуслуг. Мероприятие для возрастной категории 18+