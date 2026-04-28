Очередное екатеринбургское старинное здание на территории Ново-Тихвинского монастыря хотят лишить статуса объекта культурного наследия

Эксперты из Саратова, Москвы и Бёрдска Владислав Жомин, Елена Федосеева и Александр Постнов, нанятые по заказу екатеринбургского ООО «Православная трапеза», признали обоснованным исключение амбара Ново-Тихвинского монастыря из реестра ОКН. Акт размещён на сайте Минкультуры России, за которым окончательное решение о снятии здания с госохраны. В реестр ОКН объект был включён относительно недавно — 27 декабря 2017 года. Тогда эксперты посчитали его ценным.

Сейчас экспертная комиссия пришла к выводу, что исключение обосновано в связи с утратой объектом историко-культурного значения. Экспертная комиссия зафиксировала у здания деструкцию кирпичной кладки, вывалы кирпича, выветривание швов, нарушение покрытия кровли, деформацию перекрытий, утрату подлинного столярного заполнения оконных и дверных проёмов, утрату парадных сеней.

"Двухэтажное здание 1868 года постройки площадью 788,5 м² числится в ряде документов как «здание аптеки» и закреплено на праве оперативного управления за ФГКУ «Приволжско-уральское территориальное управление имущественных отношений» Минобороны РФ.
Трансформированные в XX в. объемно-пространственные характеристики, утраченные архитектурные элементы рассматриваемого Объекта нарушают визуальное восприятие окружающей среды и таким образом создают негативный контраст в градостроительной ситуации рассматриваемого района города Екатеринбурга. Объект по своей композиционной и объемно-планировочной значимости является диссонирующим среди окружающей исторической застройки монастыря",
— считают эксперты.

"В случае исключения здания из реестра и передачи его из ведения Минобороны в ведение РПЦ Екатеринбургская епархия обещает не сносить его, а восстановить для дальнейшего использования.
В случае принятия решения об исключении объекта из реестра Православная религиозная организация «Александро-Невский Ново-Тихвинский женский монастырь» планирует восстановить Объект с учётом первоначальных объемно-планировочных решений и продолжить эксплуатировать согласно первоначальному функциональному использованию с учётом уставной деятельности»"
— говорят в епархии.

Формально передача здания от военных монастырю была предусмотрена ещё распоряжением правительства РФ от 23.02.2007 № 215-р, однако за более чем 19 лет она так и не состоялась.

Здание бывшего амбара — не первое здание на территории Ново-Тихвинского монастыря, которое исключают из реестра ОКН в последние годы. В 2023 году по результатам аналогичной экспертизы распоряжением правительства РФ было исключено из ЕГРОКН здание свечного завода 1837 года постройки. Ещё несколько построек XVIII-XIX веков на территории монастыря в последние годы полностью снесли — в апреле 2015 года разобрали монастырские ворота начала XIX века, которые не были описаны в предмете охраны, а в апреле 2017 года было снесено здание Успенской церкви XVIII века — старейшей постройки на территории монастыря, переданной обители в 2011 году. В Екатеринбургской митрополии объясняли снос тем, что к моменту передачи от здания фактически оставалась «прогнившая коробка»; экспертиза подтвердила аварийное состояние.

