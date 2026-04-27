Суд отправил на принудительные работы водителя из Артёмовского за гибель пассажирки в ДТП

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Артёмовском вынесли приговор 62-летнему местному жителю, по вине которого погибла пассажирка.По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, Артемовский городской суд признал Анатолия Малыгина виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ – нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека.Как установил суд, днём 1 августа 2025 года мужчина ехал на автомобиле Renault по дороге «Артёмовский – Зайково». Он выехал на обочину, пытаясь обогнать Fiat Doblo, а затем при возвращении в свою полосу столкнулся с ним. После этого обе машины вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с Toyota Camry.В результате аварии пассажирка Renault получила тяжёлые травмы и скончалась.В суде Малыгин полностью признал вину. Суд назначил ему 2 года принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства и лишил права управлять транспортом на 2 года. Также с него взыскали 500 тыс. рублей компенсации морального вреда в пользу родственника погибшей.Как уточнили в прокуратуре, приговор будет изучен в течение 15 дней на предмет возможного обжалования. Мероприятие для возрастной категории 18+