Суд отправил на принудительные работы водителя из Артёмовского за гибель пассажирки в ДТП
Фото: Вечерние ведомости
В Артёмовском вынесли приговор 62-летнему местному жителю, по вине которого погибла пассажирка.
По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, Артемовский городской суд признал Анатолия Малыгина виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ – нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека.
Как установил суд, днём 1 августа 2025 года мужчина ехал на автомобиле Renault по дороге «Артёмовский – Зайково». Он выехал на обочину, пытаясь обогнать Fiat Doblo, а затем при возвращении в свою полосу столкнулся с ним. После этого обе машины вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с Toyota Camry.
В результате аварии пассажирка Renault получила тяжёлые травмы и скончалась.
В суде Малыгин полностью признал вину. Суд назначил ему 2 года принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства и лишил права управлять транспортом на 2 года. Также с него взыскали 500 тыс. рублей компенсации морального вреда в пользу родственника погибшей.
Как уточнили в прокуратуре, приговор будет изучен в течение 15 дней на предмет возможного обжалования.
