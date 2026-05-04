Ночью в Свердловской области объявлялся режим ракетной опасности

1️⃣Спуститесь в подвал, в подземный паркинг здания, убежище или укрытие. Помните: запрещено пользоваться лифтом!



2️⃣Перейдите в помещение без окон (ванная комната, коридор, кладовая, туалет). Сядьте на пол у несущей стены и пригните голову, защитив её руками.



3️⃣Не оставайтесь на открытой местности, если вы находитесь в транспорте, покиньте его. Как можно быстрее проследуйте в укрытие.



4️⃣Если укрыться невозможно, найдите любое углубление (выступ) на земле или бетонные конструкции и используйте их для защиты, лежа на земле лицом вниз, прикрыв голову руками.



5️⃣ Находитесь в укрытии до звукового сигнала «Отбой опасности»



Нельзя подбирать никакие обломки или пытаться перемещать их, а также снимать и распространять информацию о работе систем ПВО или беспилотников.



Обо всех подозрительных объектах сообщайте по единому номеру 112.

Алиса Левина © Вечерние ведомости

В Свердловской области сегодня ночью был объявлен режим ракетной опасности. Сняли его ближе к утру.Губернатор региона Денис Паслер в своем канале опубликовал механику действий при объявлении такого режима:Небо в некоторых российских городах было закрыто ночью, однако на момент публикации Росавивация сняла ограничения. Екатеринбургский же аэропорт не прекращал работу.Согласно официальным данным, никаких прилетов - ни ракет, ни беспилотников - в регионе зафиксировано не было. Мероприятие для возрастной категории 18+