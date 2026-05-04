Возрастное ограничение 18+
Ночью в Свердловской области объявлялся режим ракетной опасности
В Свердловской области сегодня ночью был объявлен режим ракетной опасности. Сняли его ближе к утру.
Губернатор региона Денис Паслер в своем канале опубликовал механику действий при объявлении такого режима:
Небо в некоторых российских городах было закрыто ночью, однако на момент публикации Росавивация сняла ограничения. Екатеринбургский же аэропорт не прекращал работу.
Согласно официальным данным, никаких прилетов - ни ракет, ни беспилотников - в регионе зафиксировано не было. Мероприятие для возрастной категории 18+
Губернатор региона Денис Паслер в своем канале опубликовал механику действий при объявлении такого режима:
1️⃣Спуститесь в подвал, в подземный паркинг здания, убежище или укрытие. Помните: запрещено пользоваться лифтом!
2️⃣Перейдите в помещение без окон (ванная комната, коридор, кладовая, туалет). Сядьте на пол у несущей стены и пригните голову, защитив её руками.
3️⃣Не оставайтесь на открытой местности, если вы находитесь в транспорте, покиньте его. Как можно быстрее проследуйте в укрытие.
4️⃣Если укрыться невозможно, найдите любое углубление (выступ) на земле или бетонные конструкции и используйте их для защиты, лежа на земле лицом вниз, прикрыв голову руками.
5️⃣ Находитесь в укрытии до звукового сигнала «Отбой опасности»
Нельзя подбирать никакие обломки или пытаться перемещать их, а также снимать и распространять информацию о работе систем ПВО или беспилотников.
Обо всех подозрительных объектах сообщайте по единому номеру 112.
2️⃣Перейдите в помещение без окон (ванная комната, коридор, кладовая, туалет). Сядьте на пол у несущей стены и пригните голову, защитив её руками.
3️⃣Не оставайтесь на открытой местности, если вы находитесь в транспорте, покиньте его. Как можно быстрее проследуйте в укрытие.
4️⃣Если укрыться невозможно, найдите любое углубление (выступ) на земле или бетонные конструкции и используйте их для защиты, лежа на земле лицом вниз, прикрыв голову руками.
5️⃣ Находитесь в укрытии до звукового сигнала «Отбой опасности»
Нельзя подбирать никакие обломки или пытаться перемещать их, а также снимать и распространять информацию о работе систем ПВО или беспилотников.
Обо всех подозрительных объектах сообщайте по единому номеру 112.
Небо в некоторых российских городах было закрыто ночью, однако на момент публикации Росавивация сняла ограничения. Екатеринбургский же аэропорт не прекращал работу.
Согласно официальным данным, никаких прилетов - ни ракет, ни беспилотников - в регионе зафиксировано не было. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию