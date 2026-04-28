Осуждённые исправцентра при тагильской ИК-12 помогли приюту для бездомных животных
Фото: Вечерние ведомости
Осуждённые участка, работающего как исправительный центр при ИК-12 в Нижнем Тагиле, собрали помощь для приюта бездомных животных «Дай шанс».
По данным ГУФСИН по Свердловской области, при поддержке администрации УФИЦ участники акции передали волонтёрам сухие и влажные корма, лакомства для кошек и собак, крупы, препараты от паразитов, а также игрушки, мусорные пакеты, перчатки и ветошь.
В приюте поблагодарили участников акции за поддержку и назвали помощь своевременной.
