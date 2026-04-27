Приговор Малику Гайсину пытаются обжаловать

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Ленинский районный суд Екатеринбурга поступила апелляционная жалоба на приговор бывшему руководителю ОАО «Завод Исеть» Малику Гайсину. Она будет передана на рассмотрение в Свердловский областной суд.Напомним, ранее экс-директор был признан судом виновным в особо крупной растрате. Ущерб, причиненный его действиями, составил 385 миллионов рублей. За это преступление Гайсин получил наказание в виде 14 лет лишения свободы. Кроме того, суд назначил ему дополнительный штраф в размере 2 миллиардов рублей.В ходе следствия и в судебном процессе было установлено, что Гайсин использовал своё положение генерального директора в корыстных целях. На протяжении нескольких лет он выводил деньги предприятия через подставные, подконтрольные ему фирмы. Схема заключалась в заключении фиктивных договоров займа, по которым деньги фактически не возвращались. Пострадавшими признаны как само ОАО «Завод Исеть», так и Российская Федерация в лице госкорпорации «Ростех». Дело в том, что предприятие принадлежит структурам «Ростеха», а именно АО «РТ Проектные технологии», где единственным учредителем и владельцем акций является государство.Сторона защиты не согласилась с решением суда. Один из адвокатов осужденного подал апелляционную жалобу, в которой требует отменить состоявшееся решение. Защитник настаивает на направлении уголовного дела на новое рассмотрение. При этом адвокат ходатайствует о смене состава суда для обеспечения, по его мнению, более объективного разбирательства. В настоящий момент апелляционная жалоба принята и зарегистрирована судом. После того как дело будет полностью подготовлено к апелляционному рассмотрению в первой инстанции, его направят вышестоящую инстанцию. Окончательное решение по жалобе будет принимать Свердловский областной суд.