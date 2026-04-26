Экс-прокурор Кургана станет вице-мэром Екатеринбурга

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Бывший прокурор Кургана Вадим Суровцев приступит к обязанностям заместителя главы Екатеринбурга по финансам с завтрашнего дня, 6 мая, сообщают СМИ.С 2016 по 2020 год Суровцев был городским прокурором соседнего Кургана. В июне 2021 года был назначен начальником контрольно-ревизионного управления (КРУ) администрации Екатеринбурга.Должность «финансового» вице-мэра Екатеринбурга за последний год с небольшим высвободилась уже второй раз – занимавший её несколько лет Андрей Корюков в 2025 году вынужденно ушёл в отставку после прокурорской проверки, выявившей конфликт интересов. Пришедшая на смену Корюкову Анна Турунцева внезапно уволилась в прошлом месяце.Мероприятие для возрастной категории 18+