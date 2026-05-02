В Екатеринбурге перекроют центр для репетиции парада в ночь на 6 мая
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Администрация Екатеринбурга предупреждает, что вечером 5 мая центральные улицы перекроют ради репетиции парада Победы.
С 20.00 до 04.00 движение всех видов транспорта будет ограничено по:
– проспекту Ленина, от Пушкина до Хохрякова;
– улице 8 Марта, от Малышева до Бориса Ельцина;
– улице Бориса Ельцина, от 8 Марта до дома № 10 по улице Бориса Ельцина;
– улице Вайнера, от Антона Валека до проспекта Ленина;
– улице Урицкого, от Антона Валека до площади 1905 года;
– улице Володарского, от Антона Валека до площади 1905 года.
Также с 20.00 до 02.00 в границах улиц Челюскинцев – Московская – Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулка Красный запретят движение электросамокатов. Мероприятие для возрастной категории 18+
