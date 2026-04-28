Екатеринбургской собачке Матильде будут искать дом после лечения

29 апреля 2026
Фото: телеграм-канал «Клякса» / t.me/klyaksa_priyut
Основатели благотворительного фонда помощи тяжелобольным животным «Клякса» бьют тревогу. Они опасаются за жизнь пожилой собаки по имени Матильда, которую выкинули хозяева.

Матильду нашли на остановке общественного транспорта неравнодушные люди. Они немедленно доставили собачку в ветклинику. Состояние животного указывает на то, что Матильда всю жизнь прожила в семье, когда здоровье со временем стало подводить, её предали и выбросили на улицу.

Ветеринарное обследование Матильды выявило серьёзные проблемы. У неё диагностировали пиометру — гнойное воспаление матки, которое требует срочной операции. Кроме того, у собаки есть проблемы с почками. Зоозащитники очень надеются, что Мотя ещё сможет пожить. Но для этого ей необходимо лечение. После его прохождения собачке будут подыскивать новый дом и заботливых друзей.

Помочь вылечить Матильду можно финансово: объявлен сбор средств на её лечение и операцию. Реквизиты для взносов следующие:

карты ВТБ и Тинькофф привязаны к номеру 89126025666 Андрей Владимирович Б. (Директор БФПТЖ «Клякса»)
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет
№ 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН банка 7702070139,
КПП банка 770943002
ОКПО 01929672
Расчетный счет
40701810700630000007, ИНН 6678106326, КПП 667801001
Благотворительный фонд «Клякса».


Мероприятие для возрастной категории 18+

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Похожие материалы
В посёлке Исток объявился догхантер
28 апреля 2026
В ДГКБ № 11 Екатеринбурга применяют арт-терапию при реабилитации маленьких пациентов
29 апреля 2026
Авито запустил подписку на регулярные пожертвования в благотворительные фонды
28 апреля 2026
На субботник в хосписе приглашают екатеринбуржцев
21 апреля 2026

Запретить нельзя развивать: строить полосы или ставить запрещающие знаки для электросамокатов?

Транспортный эксперт Алексей Кофман о злободневной проблеме Екатеринбурга
21:44 Екатеринбургской собачке Матильде будут искать дом после лечения
20:27 Бывший оперуполномоченный получил 15 лет колонии за убийства 25-летней давности
20:08 Уже полторы недели в районе Серовского тракта ищут Ушана
19:39 Из-за массовой кишечной инфекции в Полевском приостановлена работа школьной столовой
19:20 В Доме Поклевских-Козелл можно познакомиться с творчеством башкирского художника
18:45 По Свердловской области в майские праздники будут ходить дополнительные электрички
18:26 В ДГКБ № 11 Екатеринбурга применяют арт-терапию при реабилитации маленьких пациентов
16:35 СМИ сообщают об обысках у главы свердловского «Яблока»
16:04 Мужчине с проломленной головой после спасения восстановили форму черепа в Свердловской области
15:27 В Кольцово прокомментировали эвакуацию из-за задымления
15:21 В Екатеринбурге 12-летний мальчик выбежал на дорогу и попал под машину
13:58 После сообщений в СМИ против екатеринбургского «рехаба» возбудили уголовное дело
13:42 Следователи проверяют информацию о мешающих торговать екатеринбурженке мужчинах
13:01 За покушение на дачу взятки сотрудникам ГИБДД будут судить жительницу Нижнего Тагила
12:44 Более 56 тонн гвоздик поступило на Урал в преддверии майских праздников
12:30 Стрелочницу из Каменска-Уральского признали невиновной в сходе с путей трёх вагонов
11:36 Женщина погибла при пожаре в четырёхквартирном доме в Артёмовском
11:19 Бастрыкин взял на контроль дело об организации приготовления заказного убийства в Екатеринбурге
10:18 Более миллиарда рублей с начала года мошенники украли у жителей Свердловской области
09:55 Глава СК заинтересовался дракой подростков в Ачитском районе
09:20 Режим «беспилотной опасности» вновь ввели в Свердловской области
21:16 В посёлке Исток объявился догхантер
20:44 Коммунальщики Ревды расплатятся за травму ноги
20:18 «Дом Качки» завтра можно будет посетить бесплатно
19:39 Дебошира из Нижнего Тагила накажут рублём
19:20 В 2025 году свердловская «Скорая» выезжала на вызовы почти миллион раз
Все новости
