Возрастное ограничение 18+
Екатеринбургской собачке Матильде будут искать дом после лечения
Фото: телеграм-канал «Клякса» / t.me/klyaksa_priyut
Основатели благотворительного фонда помощи тяжелобольным животным «Клякса» бьют тревогу. Они опасаются за жизнь пожилой собаки по имени Матильда, которую выкинули хозяева.
Матильду нашли на остановке общественного транспорта неравнодушные люди. Они немедленно доставили собачку в ветклинику. Состояние животного указывает на то, что Матильда всю жизнь прожила в семье, когда здоровье со временем стало подводить, её предали и выбросили на улицу.
Ветеринарное обследование Матильды выявило серьёзные проблемы. У неё диагностировали пиометру — гнойное воспаление матки, которое требует срочной операции. Кроме того, у собаки есть проблемы с почками. Зоозащитники очень надеются, что Мотя ещё сможет пожить. Но для этого ей необходимо лечение. После его прохождения собачке будут подыскивать новый дом и заботливых друзей.
Помочь вылечить Матильду можно финансово: объявлен сбор средств на её лечение и операцию. Реквизиты для взносов следующие:
карты ВТБ и Тинькофф привязаны к номеру 89126025666 Андрей Владимирович Б. (Директор БФПТЖ «Клякса»)
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет
№ 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН банка 7702070139,
КПП банка 770943002
ОКПО 01929672
Расчетный счет
40701810700630000007, ИНН 6678106326, КПП 667801001
Благотворительный фонд «Клякса».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
