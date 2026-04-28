В Екатеринбурге будут судить двух женщин за аферу с жилищным сертификатом на 1,1 млн рублей

Александр Федоров © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в суд направлено уголовное дело о мошенничестве при получении социальной выплаты – ущерб составил более 1,1 млн рублей.Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, обвинительное заключение утверждено в отношении двух жительниц региона, одна из которых работала в агентстве недвижимости. Им вменяют мошенничество при получении выплат в крупном размере.По версии следствия, в 2023 году жительница Краснодара получила жилищный сертификат на сумму свыше 2,9 млн рублей для покупки квартиры. Для сделки она оформила доверенность на родственницу из Верхней Салды, которая должна была помочь с подбором жилья.Следствие считает, что именно у этой родственницы возник умысел на хищение бюджетных средств. Она договорилась с сотрудницей агентства недвижимости и подобрала квартиру за 1,7 млн рублей.В договор купли-продажи, по данным прокуратуры, внесли завышенную стоимость – 2,9 млн рублей. После перечисления средств из ГКУ Свердловской области «Фонд жилищного строительства» продавец, не зная о схеме, передал более 1,1 млн рублей «переплаты» посреднице.В результате, как уточняют в надзорном ведомстве, Фонду жилищного строительства причинён ущерб на сумму свыше 1,1 млн рублей.Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Мероприятие для возрастной категории 18+