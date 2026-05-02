Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге ограничат движение на улицах Боевых Дружин и Октябрьской Революции до середины октября
Фото: Юлия Кольтенберг
В Екатеринбурге с 12 мая введут ограничения движения на улицах Боевых Дружин и Октябрьской Революции — они продлятся до середины октября.
По данным администрации Екатеринбурга, перекрытия связаны с реконструкцией магистральной тепловой сети и кольцевого водопровода. Работы будут проходить в три этапа.
Первый этап затронет улицу Октябрьской Революции — движение там ограничат с 12 мая по 15 октября.
На втором этапе перекроют участок улицы Боевых Дружин — от Октябрьской Революции до Февральской Революции — на тот же период.
Третий этап предусматривает работы на пересечении улиц Боевых Дружин и Февральской Революции.
Как уточнили в мэрии, схема движения общественного транспорта меняться не будет. Объезд закрытых участков организуют по улицам Челюскинцев, Маршала Жукова, проспекту Ленина и улице Бориса Ельцина.
В администрации также попросили горожан заранее учитывать ограничения при планировании маршрутов. Мероприятие для возрастной категории 18+
По данным администрации Екатеринбурга, перекрытия связаны с реконструкцией магистральной тепловой сети и кольцевого водопровода. Работы будут проходить в три этапа.
Первый этап затронет улицу Октябрьской Революции — движение там ограничат с 12 мая по 15 октября.
На втором этапе перекроют участок улицы Боевых Дружин — от Октябрьской Революции до Февральской Революции — на тот же период.
Третий этап предусматривает работы на пересечении улиц Боевых Дружин и Февральской Революции.
Как уточнили в мэрии, схема движения общественного транспорта меняться не будет. Объезд закрытых участков организуют по улицам Челюскинцев, Маршала Жукова, проспекту Ленина и улице Бориса Ельцина.
В администрации также попросили горожан заранее учитывать ограничения при планировании маршрутов. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию