Возрастное ограничение 18+
Подросток, разбивший стекло в екатеринбургском трамвае, извинился за свой поступок
Кадр из видео: «Екатеринбург. Главное»
Подросток, который 3 мая в Екатеринбурге на улице Технической разбил окно в трамвае 24-го маршрута, извинился на камеру.
Видео с извинениями поделилась пресс-группа городского УМВД, сообщив местным СМИ, что личности всех подростков, причастных к произошедшему, уже установлены.
Ранее близкий к мэрии телеграм-канал публиковал запись, на которой видно, что подростки начали конфликтовать, пока ехали в трамвае. Потом один из мальчиков достал из урны бутылку и запустил её в своего оппонента, но попал в окно. Мероприятие для возрастной категории 18+
Видео с извинениями поделилась пресс-группа городского УМВД, сообщив местным СМИ, что личности всех подростков, причастных к произошедшему, уже установлены.
«Они вызваны в территориальный ОВД вместе с законными представителями для дачи объяснений»,
– сказали в полиции.
Ранее близкий к мэрии телеграм-канал публиковал запись, на которой видно, что подростки начали конфликтовать, пока ехали в трамвае. Потом один из мальчиков достал из урны бутылку и запустил её в своего оппонента, но попал в окно. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Инспектора ГИБДД в Нижнем Тагиле оштрафовали на 200 тысяч за «пробив» автовладелицы по просьбе знакомой
28 апреля 2026
28 апреля 2026
Шестилетняя девочка выпала из окна на Эльмаше
27 апреля 2026
27 апреля 2026