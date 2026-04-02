Заброшенную усадьбу в центре Екатеринбурга выставили на продажу на Авито
Здание не эксплуатируется больше 20 лет
Фото: Вечерние ведомости
Здания бывшей усадьбы купца-мукомола Первушина продают на Авито за 117 миллионов рублей. В описании объявления указано, что объекты находятся «в стадии начала консервации».
Формировалась усадьба Первушиных в XIX веке — главный дом построен в первой половине столетия, флигель — в конце XIX века. Усадьба на улице Декабристов, 40 пустует уже порядка 20 лет, за это время внутри было несколько пожаров. Соседний дом Серебровских (Декабристов, 42) снесли в 2021 году.
Собственность одного юридического лица.
Подготовлена научно-проектная документация по сохранению объекта культурного наследия.
Получены технические условия на подключение водоснабжения, теплоснабжения и электросети.
Подготовлена научно-проектная документация по сохранению объекта культурного наследия.
Получены технические условия на подключение водоснабжения, теплоснабжения и электросети.
— сказано в объявлении.
Скриншот с сайта объявлений
Формировалась усадьба Первушиных в XIX веке — главный дом построен в первой половине столетия, флигель — в конце XIX века. Усадьба на улице Декабристов, 40 пустует уже порядка 20 лет, за это время внутри было несколько пожаров. Соседний дом Серебровских (Декабристов, 42) снесли в 2021 году. Мероприятие для возрастной категории 18+
