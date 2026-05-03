Мэрия Екатеринбурга предложила жителям выбрать места для посадки деревьев в Октябрьском районе
В Екатеринбурге запустили опрос, в котором горожанам предлагают определить территории для высадки деревьев в Октябрьском районе. Проголосовать можно до 26 мая.
Как сообщили в администрации Екатеринбурга, жителям предлагают выбрать один из вариантов: зеленые зоны вдоль улицы Восточной от дома № 72 до № 86, общественное пространство у пересечения улиц Луначарского и Ткачей, территория рядом с Культурным центром «Кольцовский» вдоль переулка Утреннего, либо предложить свой вариант.
Отмечается, что опрос проводится анонимно и занимает несколько минут. Принять участие можно на Платформе обратной связи портала Госуслуг.
